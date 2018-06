Napoli - uccide la madre a coltellate e si costituisce : Napoli, uccide la madre a coltellate e si costituisce Napoli, uccide la madre a coltellate e si costituisce Continua a leggere L'articolo Napoli, uccide la madre a coltellate e si costituisce proviene da NewsGo.

Napoli - figlio uccide la madre a coltellate e si costituisce : Un uomo ha ucciso la madre durante una lite e poi ha confessato il delitto costituendosi al commissariato di polizia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'assassino ha colpito la donna in casa, ...

Napoli - auto giù dal ponte del traghetto uccide un passeggero : alla guida un poliziotto : È un agente della polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di una donna.

Orrore a Napoli : nel traghetto auto precipita e uccide un passeggero : Un traghetto in partenza per la Sicilia dallo scalo 'Immacolatella' è stato teatro di un drammatico fatto di cronaca. Un'autovettura all'interno dell'imbarcazione è precipitata dal ponte su due ...

Napoli - il medico del clan voleva uccidere l'imprenditore Marco Iorio : voleva uccidere l'imprenditore napoletano Marco Iorio , nella foto, . È uno dei particolari emersi dall'inchiesta culminata questa mattina negli arresti di due fratelli medici, noti professionisti nel ...

Napoli - uccide la madre e si barrica in casa per 10 ore. Arrestato grazie a un blitz del Ros : L'uomo è un 37enne con problemi psichici che ha sparato alla madre sul balcone con un fucile da caccia per poi barricarsi nell'abitazione. Vano ogni tentativo di trattativa

Uccide la madre e si barrica in casa a Qualiano - in provincia di Napoli. I carabinieri ai cronisti : "Non trasmette immagini in diretta" : Uccide la madre e si barrica in casa: è successo a Qualiano, in provincia di Napoli. L'uomo, Pasquale De Falco, un 37enne con problemi psichici, ha ammazzato la donna e poi si è barricato nell'appartamento al primo piano dello stabile di via Campana. Sul posto si sono recati i carabinieri. Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre, che non era in casa al momento della ...

