Napoli | falso dentista denunciato | non aveva mai conseguito la laurea in odontoiatria

Blastingnews

: Benzema-Napoli può essere vero quanto volete, ma per come siamo messi adesso, a meno che non voglia giocare con due… - Napolicapiscer : Benzema-Napoli può essere vero quanto volete, ma per come siamo messi adesso, a meno che non voglia giocare con due… - cobe_67 : RT @EL10juve: Nel lontano '98 Giraudo, nel complice silenzio dei media, lanciò l'allarme 'doping societario'. Da allora, a turno, a diverso… - Manvir98681560 : RT @EL10juve: Nel lontano '98 Giraudo, nel complice silenzio dei media, lanciò l'allarme 'doping societario'. Da allora, a turno, a diverso… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Un odontotecnico 55enne di Torre Annunziata, in provincia diallestito uno studio dentistico in un appartamento e riceveva molti clienti, che lo consideravano un professionista. In realta', il cinquantenne non ha mai conto lain. Gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno perciò provveduto a denunciare ile sequestrare il locale VIDEO, in cui riceveva i pazienti, che erano all'oscuro di tutto. I finanzieri hanno scoperto che l'odontotecnico non solo noni titoli per ere certi interventi ma sarebbe anche un evasore totale. Le Fiamme Gialle hanno così sequestrato tutti i macchinari e gli arnesi utilizzati dalper ere gli interventi. Il 55enne è statoalla Procura della Repubblica per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi ed esercizio abusivo della professione ...