Napoli | donna travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali

Napoli - fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa/ Video - arrestato rapinatore russo : Napoli , fa sfondare vetrina a una donna per rubarle la borsa : la Polizia di Stato ha arrestato un rapinatore russo professionista, ecco il Video dell'accaduto (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Napoli - spinge una donna per rubarle lo smartphone : arrestato rapinatore : spinge violentemente alle spalle una donna per impossessarsi del cellulare che aveva nella tasca laterale dello zaino. Erasmo Notaro, 27enne napoletano, è stato arrestato dalla polizia in Corso ...