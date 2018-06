Nainggolan all' Inter | quando l' arrivo di una star diventa evento social | e fa guadagnare

Mercato Inter - possibile un altro affare 'alla Nainggolan' : Politano si avvicina (RUMORS) : L'Inter non ha intenzione di fermarsi in questa sessione di CalcioMercato. Dopo l'arrivo di Radja Nainggolan, la societa' di Suning vuole accontentare a tutti i costi, con validi acquisti, il suo allenatore Luciano Spalletti. L'obiettivo è quello di rimpolpare diverse zone del campo per avere un organico che possa affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League. L'arrivo del centrocampista belga [VIDEO] è stato accolto con ...

Inter - Nainggolan si presenta : “Spalletti mi ha convinto a venire. Roma? Poteva finire in maniera diversa” : Conferenza stampa di presentazione di Nainggolan in casa Inter, il belga ha risposto alle domande dei giornalisti lanciando una frecciatina alla Roma “Il mio numero è il 4, ma l’hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo“. Radja Nainggolan comincia la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Inter ...

Inter - Nainggolan lancia la sfida alla Juve : "Vinceremo il prima possibile" : Rileggi la cronaca dell'incontro con i giornalisti. il numero di maglia - Nainggolan ha scelto il numero di maglia 14, che fu di Cruijff. "Il mio numero è il 4, ma all'Inter è stata ritirata , era la ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Radja Nainggolan all’Inter - ecco le cifre ufficiali dell’affare : Il belga si è trasferito in nerazzurro dopo l'avventura nella capitale. A Milano ritroverà il suo ex allenatore Luciano Spalletti: ecco le cifre dell'affare. L'articolo Radja Nainggolan all’Inter, ecco le cifre ufficiali dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - ufficializzati Zaniolo e Santon. Nainggolan all'Inter fino al 2022 : La Roma comunica di aver trovato l'accordo con l'Inter per l'acquisto di David Santon, a fronte di un corrispettivo fisso di 9,5 milioni di euro. Con il difensore è stato sottoscritto un contratto ...

