Muore a 53 anni tra le braccia del figlio | disperati soccorsi in linea col 118

Valsesia : Muore a 38 anni mentre cerca funghi : Non sono ancora chiare le cause che, venerdì sera, hanno portato alla morte di un uomo di 38 anni residente ad Alagna. A quanto si apprende, stava cercando funghi quando, all'improvviso, avrebbe perso ...

Torvaianica - auto contro moto : Muore romano di 24 anni : Schianto mortale tra una moto e un'utilitaria intorno alle 14 di ieri a Torvaianica, sulla Litoranea. A perdere la vita Simone Pesce, centauro romano di 24 anni. Il giovane era in sella alla sua ...

Polonia - in lavatrice per gioco : a tre anni Muore soffocato : Un gioco tra bambini, il nascondino, è finito in tragedia. Un bimbo di soli tre anni di nome Marcel, stava giocando in casa a nascondersi sfidando la sorellina di 5 anni. Purtroppo il nascondiglio che ha scelto, una lavatrice, è diventato una trappola mortale. E quando è stato soccorso era ormai troppo tardi per salvarlo. E' morto soffocato [VIDEO] dopo una lunga agonia. [VIDEO] Il terribile episodio è accaduto lo scorso 18 giugno a Spulck, ...

A 15 anni assume MDMA e Muore : arrestati due coetanei : Hannah Bragg, una ragazza di Tavistock (nel Regno Unito) di appena 15 anni, è stata trovata senza vita sabato in un sentiero abbandonato nei pressi della sua abitazione.Continua a leggere

“Oggi piovono lacrime”. Il noto dj Muore a 48 anni : Una vita votata alla sua grande passione, quella per la musica, cercando di regalare ore di svago e divertimento alle persone intorno a lui. E una scomparsa prematura che ha sconvolto le tante persone che erano solite passare l’estate in compagnia delle sue selezioni, lui che come tanti colleghi era da poco arrivato nell’isola spagnola di Ibiza dove si preparava ad animare la vita notturna nel corso dei prossimi mesi. Il mondo ...

Il figlio Muore a 18 anni - ma ogni sera su WhatsApp succede questo. “Non chiedetemi perché” : La perdita di un figlio è forse il dolore più atroce che una persona possa sopportare. Non c’è atrocità peggiore con la quale convivere la propria vita giorno dopo giorno. Eppure l’animo umano a volte trova degli escamotage che permettono alla mente di andare avanti, di tirare a campare, verrebbe da dire. Quella che vi stiamo per raccontare è la vicenda di una madre che affronta il lutto di suo figlio in un modo tutto suo, particolare ...

Sorpassa in Vespa e si schianta contro un camion : Stefano Muore sul colpo a 43 anni : Ha superato le auto ed è stato investito da un camion. Così è morto Stefano Tinello, 43enne di Conselve nel Padovano. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Finisce fuori strada con la moto : Alessandro Muore a soli 18 anni : Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale di Vicenza, ma è morto la scorsa notte a causa delle gravissime lesioni riportate.Continua a leggere

Va a dormire e Muore a 8 anni - sotto gli occhi dei genitori : Erano andati a dormire tutti quanti, come ogni sera, una famiglia numerosa ma molto unita, benvoluta da tutti i residenti del quartiere. Il mattino successivo, però, i genitori si sono subito accorti che qualcosa non andava. Quando hanno chiamato i figli per fare colazione tutti insieme, infatti, uno di loro non si è presentato a tavola insieme agli altri. Così, preoccupati, i due sono entrati nella sua stanza per capire cosa stesse ...

Padova - scooter in sorpasso si schianta contro camion : Stefano Muore a 43 anni : In scooter si allarga su una semicurva mentre compie un sorpasso e si scontra frontalmente con un camion che arriva dal senso opposto: incidente mortale oggi all'incirca alla 13.30 in via Europa a San ...

Sbatte la testa giocando al parco con gli amici - va a dormire ma non si risveglia : Leo Muore a 8 anni : È morto forse per una emorragia cerebrale Leo Burton, 8 anni di Gosport, Regno Unito, dopo aver battuto con la testa mentre giocava al parco con gli amici. Dopo l'incidente non aveva mostrato alcun sintomo, ma, dopo essersi messo a letto, non si è più risvegliato. "È una tragedia che poteva capitare a chiunque".Continua a leggere

Si chiude in lavatrice per giocare a nascondino - nessuno se ne accorge : Marcel Muore a 3 anni : Nessun dei fratellini ha dato l'allarme credendo si fosse allontanato, quando i genitori si sono accorti della sua assenza era ormai troppo tardi: il piccolo è morto a causa della mancanza di ossigeno mentre era intrappolato nella lavatrice.Continua a leggere

Anthony Muore a 10 anni - arrestato il patrigno : “Aveva detto che gli piacevano i ragazzi” : Kareem Leiva, 32 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio una settimana dopo la morte del piccolo Anthony Avalos, un bambino trovato privo di sensi nella sua casa in California. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, il patrigno avrebbe picchiato il bambino fino a ucciderlo.Continua a leggere

Muore a 101 anni la nonnina di Berchidda : La nonnina di Berchidda è volata in cielo. La sorella gemella è andata via a venti giorni di distanza, martedì se n'è andata anche Rosa Berritta, la nonnina di Berchidda. Rosa aveva compiuto 101 anni. ...