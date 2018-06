Mummificato per fare sesso | professore universitario di 47 anni muore soffocato

fanpage

(Di sabato 30 giugno 2018) Doran George, 47, è deceduto "durante una mummificazione ricreativa a scopo sessuale" nella casa di Los Angeles di Skip Chasey, importante dirigente di Hollywood, il 22 novembre. La vittima era avvolto in plastica e nastro adesivo. La polizia non ha trovato elementi "criminali", per cui il 62enne non sarà indagato.