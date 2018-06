MotoGp – Vinales e le modifiche sbagliate ad Assen | “ho lavorato bene | spero che il team

sportfair

: ???? @ValeYellow46 verso il GP d'Olanda ?????? #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ???? @ValeYellow46 verso il GP d'Olanda ?????? #SkyMotori #MotoGP - gponedotcom : Marquez - Crutchlow, doppietta #Honda, 3° Rossi: Lo spagnolo precede di pochi millesimi Cal e Vale, 4° Dovizioso. 6… - nocciolone : -

(Di sabato 30 giugno 2018) Mavericksesto in griglia di partenza al Gp d’Olanda: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha al termine delle qualifiche diMarc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze nella caduta delle Fp4. Dovizioso è il miglior ducatista, quarto, mentre la Yamaha dipartirà domani dalla sesta casella in griglia. Decimo tempo per Jorge Lorenzo, niente qualifiche invece per Franco Morbidelli, che domani non correrà a causa di una frattura riportata nelle Fp3, perchè dichiarato unfit dai medici. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Giornata non troppo soddisfacente per Maverick: lo spagnolo della ...