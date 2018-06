MotoGp – La prima volta di Marquez | il sorriso di Crutchlow e la… fortuna di Rossi | le

MotoGp – Vinales ritrova il sorriso ad Assen : “la nuova forcella? Provarla prima ci avrebbe risolto tanti problemi” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla fine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Yamaha positivo e fiducioso prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e dal suo compagno di squadra Valentino Rossi. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Sensazioni positive ...

MotoGp - GP Olanda. Andrea Dovizioso : 'Mantenere la calma per tornare più forti di prima' : La MotoGP arriva in Olanda dove, sul TT Circuit di Assen, Andrea Dovizioso cercherà di uscire da un momento di difficoltà che lo ha visto protagonista di ben tre cadute nelle ultime quattro gare. La ...

MotoGp – Il carico di… musica prima di Assen : Valentino Rossi al Dall’Ara per il concerto di Cremonini [GALLERY] : Valentino Rossi allo Stadio Dall’Ara per il concerto di Cesare Cremonini: la carica giusta per il Dottore prima del Gp d’Olanda “Domani sarà un giorno migliore”: probabilmente, è con questa frase in testa che Valentino Rossi ha lasciato lo Stadio Dall’Ara di Bologna dopo il concerto di ieri sera del suo caro amico Cesare Cremonini. Il Dottore, adesso, deve pensare ad un domani migliore, in sella alla sua Yamaha, e ...

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Lorenzo alla prima pole : “Molto soddisfatto” (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MotoGp – Prima pole in Ducati per Lorenzo al Montmelò : la griglia di partenza del Gp di Catalunya : Jorge Lorenzo in pole position al Gp di Catalunya: ecco la griglia di partenza della gara spagnola Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la Prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la Prima pole in rosso per il mariochino. Il Ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e il suo attuale compagno di squadra, Marquez e Rossi. ...

DIRETTA/ MotoGp Catalogna 2018 - qualifiche live : pole position per Lorenzo - Marquez e Dovizioso in prima fila : DIRETTA MotoGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Catalogna 2018 a Barcellona Montmelò: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 16 giugno)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:47:00 GMT)

MotoGp - GP Catalunya. Rossi : 'Vincere il Mondiale è il mio obiettivo primario' : Dal passaggio di Lorenzo alla Honda al sogno di vincere il decimo titolo Mondiale. Valentino Rossi affronta molti temi interessanti nel giovedì del Montmeló, che apre ufficialmente la settimana del GP ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «La mia prima gara da padre - una carica in più» : ROMA - L'Aprilia è sempre alla ricerca del risultato ad effetto, soprattutto ora che ha ufficializzato la line up del prossimo anno, con Andrea Iannone che affiancherà Aleix Espargaró. Proprio il ...

MotoGp - Aleix Espargarò ammette : “sarà la mia prima gara da padre - una carica in più per far bene” : Aleix Espargarò ha ammesso che per lui il week-end di Barcellona sarà speciale, essendo il primo da padre dopo la nascita dei due gemelli “Sarà il mio primo weekend di gara da padre, una grande emozione e una carica in più“. E’ pronto a far bene davanti al pubblico di Barcellona, dove si correrà il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale della MotoGp, il pilota della Aprilia Racing Team Gresini, Aleix Espargarò. ...

MotoGp – Valentino Rossi - la caduta di Marquez e la lotta per il titolo : “Marc? Qualche curva prima avevo rischiato di stendermi” : Valentino Rossi commenta la caduta di Marc Marquez al Mugello e la vittoria di Lorenzo al Gp d’Italia. Il Dottore ammette poi di non sentirsi il rivale numero 1 di Marquez per la lotta al titolo Mondiale Un terzo posto che vale quasi una vittoria, per i tifosi italiani, quello di Valentino Rossi al Mugello. Tutta l’Italia in festa oggi, per la doppietta Ducati e il podio di Dovizioso e Rossi davanti al pubblico di casa. Il Gp ...

MotoGp – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

MotoGp – Sfuma la prima fila per Petrucci al Mugello : “era possibile - ecco dove ho sbagliato” : Danilo Petrucci parla dopo le qualifiche del Mugello, il pilota italiano domani partirà dalla seconda fila sul circuito italiano Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

MotoGp – Vinales - la prima fila al Mugello e il pericolo Rabat in Q1 : “se gli avessi concesso la scia…” : Maverick Vinales, la prima fila e quell’improvviso rallentamento in Q1 al Mugello: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha al termine delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata positiva in casa Yamaha. Il sabato del Mugello ha regalato una speciale prima fila per i piloti del Team di Iwata. A far sognare tutto il pubblico italiano è la favolosa pole position di Valentino Rossi, che domani partirà davanti a tutti al Gp ...

MotoGp - tutti i record di Valentino Rossi : il più vecchio di sempre in pole position! Quanti primati al Mugello - 22 anni di dominio : Valentino Rossi ha riscritto la storia del motociclismo per l’ennesima volta in una carriera davvero strepitosa e già da tempo consegnata alla leggenda. Il Dottore ha conquistato la pole position al Mugello, ha confezionato un giro da record nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e domani scatterà davanti a tutti: il centauro di Tavullia ha mandato in visibilio il suo pubblico, la fiumana gialla è esplosa per il fenomeno che ci ha ...