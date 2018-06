MotoGP | GP Olanda 2018 | risultati e classifica qualifiche Marc Marquez in pole di un

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP, che si correrà domani sul circuito di Assen. In prima fila, dietro Marquez, partiranno Carl Crutchlow e Valentino Rossi, seguiti in seconda fila The post Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP appeared first on Il Post.

Griglia di partenza MotoGP - GP Olanda 2018 : risultato qualifiche e classifica : Ad Assen è stata assegnata la Griglia di partenza del GP di Olanda 2018 e si è definita la Griglia di partenza della gara di domani. Nell’Università del Motociclismo non è mai mancato lo spettacolo, i piloti si sono dati battaglia fino all’ultimo secondo per conquistare la migliore casella in vista della corsa. Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales non si sono tirati indietro. Di seguito il risultato ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

