MotoGP | GP Assen La moto sembra un' astronave | il cupolino è futuristico

Marc Marquez e Valentino Rossi felicissimi per i risultati ottenuti nelle qualifiche del Gp d'Olanda: le esultanze dei due campioni Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d'Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi

MotoGP Risultati Qualifiche Assen : prima fila per Márquez - Crutchlow e Rossi : Lo spagnolo della Honda ha centrato il miglior tempo nelle Qualifiche di Assen e domani partirà in pole. Con lui, in prima fila, Cal Crutchlow e Valentino Rossi, terzo per appena 59 millesimi Le due sessioni di libere di ieri avevano lasciato un po’ l’amaro in bocca, vuoi per la poca verve dei Risultati, vuoi per la testa alle Qualifiche di oggi. Ad Assen, oggi, qualcosa di straordinario è, invece, accaduto. Marc Márquez, che ...

Dovizioso sereno e positivo dopo il quarto tempo di oggi nelle qualifiche del Gp d'Olanda: le sensazioni del forlivese Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d'Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi

MotoGP - la griglia di partenza del Gp di Assen 2018 : 1° M. Marquez 2° C. Crutchlow 3° V. Rossi 4° A. Dovizioso 5° A. Rins 6° M. Vinales 7° A. Espargaro 8° J. Zarco 9° A. Iannone 10° J. Lorenzo 11° D. Petrucci 12° A. Bautista 13° T. Nakagami 14° T. Rabat ...

Maverick Vinales sesto in griglia di partenza al Gp d'Olanda: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha al termine delle qualifiche di Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d'Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi

MotoGP - GP Assen. Qualifiche : pole di Marc Marquez. 3° Valentino Rossi. 4° Andrea Dovizioso : Il campione del mondo uscente dovrà difendersi anche dagli attacchi delle due Ducati: vanno forte sia Jorge Lorenzo, reduce da due vittorie consecutive, sia Andrea Dovizioso, che alla vigilia delle ...

Marc Marquez davanti a tutti nelle qualifiche ad Assen: la griglia di partenza del Gp d'Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d'Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi

MotoGP Assen pole al solito Marquez Però Rossi c'è : terzo : Straordinario Marc Marquez al termine di una qualifica altrettanto straordinaria. Il campione del mondo della Honda, che mai aveva conquistato una pole position in MotoGP ad Assen, colma anche questa lacuna , ora gli manca solo Motegi, , firmando il miglior tempo davanti all'altra Honda di Cal ...

MotoGP Assen - la griglia di partenza : spettacolo Valentino Rossi : MotoGp Assen – Continua il programma per il mondiale di MotoGp, un torneo che sta regalando molto spettacolo e con tanti piloti in corsa per la lotta al Mondiale, in mattinata caduta per Valentino Rossi. Ad avere la meglio, in un mix di fuoco di temponi, è stato un super Marc Marquez, che ha fermato il cronometro sull’1.32.791, seguito da un ottimo Cal Crutchlow e da un felicissimo Valentino Rossi, terzo. Quarto tempo per Dovizioso, ...

MotoGP Assen 2018 live - qualifiche in diretta. Risultati libere 3 : Marquez davanti a tutti nella terza sessione. Vinales a un millesimo, quarto tempo Rossi. Caccia alla pole al Gp di Olanda Motogp Assen, gli orari tv Fp1 e Fp2, Risultati e tempi

Marquez davanti a tutti nelle Fp4 del Gp d'Olanda, caduta per Valentino Rossi ad Assen: i tempi della quarta e ultima sessione di prove libere Terminata la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d'Olanda. I piloti sono adesso pronti per le qualifiche del settimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Una caduta in curva sette non ha permesso a Valentino Rossi di sfruttare al massimo le Fp4

Caduta per Valentino Rossi nella quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d'Olanda: il Dottore a terra sul circuito di Assen-- Manca pochissimo alle qualifiche del Gp d'Olanda: i piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere sul circuito di Assen, sotto un insolito sole cocente. La Yamaha sembra aver ritrovato il sorriso sulla pista olandese, ma nelle Fp4 Valentino Rossi deve

MotoGP - Assen Marquez domina le terze libere - Rossi quarto : Il campione del mondo in carica chiude la bocca a tutti quelli che - per una volta - non lo danno favorito sulla pista olandese: Marc ieri aveva dimostrato di avere il passo migliore, stamani si è ...