MotoGp – Dovizioso e le strane qualifiche di Assen | “tempi esagerati! Io e Valentino ci

MotoGp - Marquez in pole. Rossi e Dovizioso terzo e quarto : Roma - La Honda ha rotto ad Assen un digiuno che durava dal 2012, la data dell'ultima sua pole position in Olanda. A sfatare il tabù è stato Marc Marquez , per la prima volta in MotoGp davanti a tutti ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella "Cattedrale del Motociclismo" premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1'32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1'33″341, in una prova di "time-attack" davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

MotoGp – Marquez sfreccia nelle Fp3 di Assen : Dovizioso rischia grosso - ma si qualifica alla Q2 [TEMPI] : Concluse le terze prove libere della MotoGp sul circuito di Assen, il pilota con il tempo più veloce è Marc Marquez L'ottavo round del Motomondiale si avvicina. Sul circuito di Assen, i piloti domani correranno la gara valida per il Gp d'Olanda. Dopo il venerdì di prove libere sulla pista olandese, conclusa nel segno di Maverick Vinales, le terze prove libere del sabato terminano con il miglior tempo di Marc Marquez, rimasto in ...

MotoGp – Dovizioso sorpreso ad Assen : “il giro secco non mi soddisfa - ma non mi aspettavo un salto così” : Andrea Dovizioso non nasconde un pizzico di sorpresa per i progressi giornalieri della Ducati in pista ad Assen: le sensazioni del forlivese dopo le Fp2 del Gp d’Olanda Prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e Petrucci. Quarto tempo per Valentino Rossi con Cal Crutchlow alle ...

LIVE MotoGp - GP Olanda 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi sfida Marquez - Dovizioso per il colpo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Assen i piloti torneranno in pista per trovare il giusto set-up e cercano le migliori risposte dalle proprie moto. Sarà un turno molto importante dopo quanto successo nella FP1, dominata da Marc Marquez ma con Valentino Rossi e Maverick Vinales che gli sono rimasti in scia. Il Dottore vuole piazzare un colpaccio ...

MotoGp - GP d'Olanda - Andrea Dovizioso : 'Dobbiamo insistere sui dettagli' : I 49 punti di distanza dalla vetta occupata da Marc Marquez non preoccupano certo Andrea Dovizioso: "Non sono preoccupato e non è dobbiamo pensare al Campionato, è presto. Nelle gare succede di tutto, ...

MotoGp - Dovizioso resta con i piedi per terra : “obiettivo Mondiale? E’ ipotizzabile - ma non possiamo pensarci” : Il pilota della Ducati ha elencato i problemi che gravano sulla Desmosedici, sottolineando però che la velocità c’è per ottenere un buon risultato ad Assen Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, la Ducati si prepara per il Gp di Assen, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Andrea Dovizioso ha ottenuto tre podi su questo tracciato, di cui due terzi posti (2011 e 2012) ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

MotoGp - Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : 'posso ancora vincere' : Sul titolo di campione del mondo Dovizioso ci crede: 'assolutamente sì. dice convinto di poterlo ancora ottenere I punti non sono tanti, sono tantissimi, anche perché stiamo parlando di Marquez, ma ...

MotoGp – Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : "posso ancora vincere" : Andrea Dovizioso parla alla World Ducati Week 2018 della sua stagione in MotoGp dopo la caduta che l'ha visto protagonista in Catalunya alla World Ducati Week 2018 si è presentata oggi la nuova Monster 1200 25° anniversario. A prendere parte all'evento del team di Borgo Panigale anche il pilota di MotoGp più rappresentativo della squadra italiana: Andrea Dovizioso. Il motociclista, che questo weekend sarà impegnato sul circuito di ...