Motocross | GP Indonesia 2018 | Jeffrey Herlings torna e fa sua la qualifying race davanti

(Di sabato 30 giugno 2018)(KTM) rientra dopo lo stop per l’infortunio alla spalla e si rimette a fare quello che gli riusciva benissimo prima dello stop: vincere. L’olandese, infatti, si aggiudica ladel GP didella MXGP e si rimette subito a correre dopo aver assistito al dominio del suo rivale Tony Cairoli nel fine settimana di Ottobiano che, suo malgrado, aveva dovuto saltare. il leader della classifica generale ha dominato la prova odierna sul tracciato di Pangkal Pinang con il tempo finale di 24:01.609, gestendo ampiamente le ultime fasi della gara, precedendo proprio il nostro Tony Cairoli (KTM) di 3:027 (ma si trovava ad oltre 8 secondi a pochi minuti dalla fine). Terza posizione per il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 9.010, quarta e quinta per i due francesi Gautier Paulin (Husqvarna) e Romain Febvre (Yamaha) distanti rispettivamente 17.598 e ...