Moto3 – Di Giannantonio | che botta ad Assen! Fabio a tu per tu con la sua Honda durante

Classifica Mondiale Moto3 : Marco Bezzecchi in testa - allungo su Di Giannantonio. Italiani davanti a tutti : Marco Bezzecchi rafforza il primo posto nella Classifica piloti del Mondiale Moto3. Il pilota della KTM, grazie al secondo posto nel GP di Catalogna, ora ha 19 punti di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e ha approfittato dello 0 di Jorge Martin. Enea Bastianini ha trionfato al Montmelò ma è soltanto quarto a 35 punti dalla vetta. Classifica Mondiale MOTO 3: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Marco Bezzecchi KTM ITA 103 2 Fabio DI ...

Moto3 - GP Italia 2018 : risultato e classifica gara. Vince Jorge Martin. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sul podio : Jorge Martin ha trionfato nel GP d’Italia di Moto3. Non poteva essere altrimenti, visto che lo spagnolo è stato letteralmente il dominatore del weekend (primo in tutte le sessioni di libere e in pole position), ma la sua vittoria non è stata così agevole. Il pilota del team Gresini ha provato la fuga ma Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono rimasti con lui, dando vita ad una battaglia durata fino all’ultimo centimetro di ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : prove libere 2. Jorge Martin domina davanti a Canet - Bezzecchi 6° - Di Giannantonio 9° - brutta caduta per Antonelli : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia aveva visto davanti a tutti Jorge Martin e Aron Canet (Honda EG 0,0 VDS), la FP2 non ha minimamente cambiato la situazione. I due spagnoli, infatti, si sono piazzati in prima e seconda posizione, con il portacolori del team Honda Gresini che ha saputo scendere fino ad un eccellente 1:57.104, staccando il suo connazionale di 339 millesimi. Terza posizione per il giapponese ...

Moto3 - GP Francia. Di Giannantonio penalizzato - vince Arenas : Parte bene Jorge Martin seguito da Enea Bastianini, che alla terza curva viene superato da Jakub Kornfeil. Gabriel Rodrigo va lungo, mentre Bastianini e Marco Bezzecchi " quest'ultimo con la gomma ...

LIVE Moto3 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : duello Martin-Di Giannantonio per la vittoria. Tanti italiani da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Spagna di Moto3. Il grande favorito è il leader del Mondiale, Jorge Martin. Lo spagnolo ha centrato la terza pole position in quattro gare, arrivata dopo due giorni in cui è stato il più veloce a Jerez. La gara, però, sarà un’altra storia. Il suo primo rivale siede accanto a lui nel box del team Gresini, ovvero Fabio Di Giannantonio, apparso davvero convincente sia in prova che ...

Moto3 - GP Spagna 2018 : Jorge Martin centra la terza pole stagionale su Oettl e Di Giannantonio : Lo spagnolo Jorge Martin è profeta in patria e centra la pole position (terza stagionale e 11esima in carriera) del Gran Premio di Spagna 2018 della Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera. L’alfiere del team Gresini chiude con uno strepitoso 1:46.193, scalzando per 153 millesimi il tedesco Philipp Oettl (KTM Sudmetal) che, fino a pochi minuti dalla conclusione, sembrava sicuro della prima posizione. Alle loro spalle ben sei italiani ...

Moto3 - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Jorge Martin vola e precede Fabio Di Giannantonio e Aron Canet : La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della Moto3 si può riassumere come un grande derby interno al team Honda Gresini. Davanti a tutti, infatti, si classifica il padrone di casa Jorge Martin che con il tempo di 1:46.256 fa segnare il record del fine settimana precedendo il nostro Fabio Di Giannantonio di appena 92 millesimi dopo una battaglia a suon di giri più veloci. Il pilota romano, poi, ha concluso anzitempo la sua ...