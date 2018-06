Moto2 – Paura ad Assen | caduta per Tuuli in qualifica | pilota in mezzo alla pista | che

sportfair

: RT @AlessioPiana130: Se bisogna 'emancipare' Luca Marini da tutto bisognerebbe parlare solo di lui, della sua prima-prima fila, dei progres… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Se bisogna 'emancipare' Luca Marini da tutto bisognerebbe parlare solo di lui, della sua prima-prima fila, dei progres… - khiaretta93 : RT @AlessioPiana130: Se bisogna 'emancipare' Luca Marini da tutto bisognerebbe parlare solo di lui, della sua prima-prima fila, dei progres… - LauraCarignani1 : RT @AlessioPiana130: Se bisogna 'emancipare' Luca Marini da tutto bisognerebbe parlare solo di lui, della sua prima-prima fila, dei progres… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Terribile incidente oggi durante le qualifiche del Gp d’Olanda diinper diversi minuti, che spavento Un incidente che ha spaventato tutti gli spettatori e gli addetti ai lavori, questo pomeriggio, durante le qualifiche del Gp d’Olanda di. Nikiè stato protagonista di un brutto highside che lo ha disarcionato dsua moto, facendolo cadere nel beldella, proprio dove i suoi colleghi arrivavano a velocità elevatissime. I commissari sono stati costretti a sventolare le bandiere rosse per avvisare i piloti ed intervenire inper soccorrere. Il giovanedel SIC Racing Team è stato portato subito al centro medico per degli accertamenti, dai quali è emerso un problemamano sinistra. #QP red-flagged due to track conditions following a @Nikicrash #DutchGP pic.twitter.com/t4lyzWqhVw — ...