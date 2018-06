Moto2 – Bagnaia in pole ad Assen | Marini per la prima volta in prima fila

Moto2 Olanda - show di Pecco Bagnaia : arriva la pole : ASSEN - Stupenda prova di Pecco Bagnaia, che mette a segno la pole ad Assen per sognare l'allungo. Il leader in classifica dello Sky Racing Team ha centrato il miglior tempo con 1:37.608, davanti a ...

Moto2 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Fulmine Francesco Bagnaia! Bene Romano Fenati - secondo : È ancora Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2, anche dopo le prove libere 3 del GP d’Olanda. Pecco, già velocissimo ieri, si è confermato il migliore anche nella terza sessione di prove, l’ultima in vista delle qualifiche di oggi. Bagnaia ha stampato anche oggi il miglior tempo, 1’37″930, diventando l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’38” in questa prima parte di fine settimana, ...

Moto2 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Francesco Bagnaia detta il passo! Joan Mir e Luca Marini sono in scia : Comanda sempre Francesco Bagnaia in Moto2 dopo le prove libere 2 del GP d’Olanda. Pecco si è confermato il più veloce anche al pomeriggio, segnando un ottimo 1’38″091, migliorando di due decimi il suo miglior tempo del mattino. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 continua a dettare il ritmo ad Assen e nel finale si è concentrato sulle prove di passo, particolarmente veloce in vista della gara. È stata una seconda sessione ...

Moto2 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Italiani al comando! Francesco Bagnaia primo davanti ad Andrea Locatelli : Il weekend del GP d’Olanda di Moto2 si apre nel segno degli Italiani. Francesco Bagnaia ha dominato la prima sessione di prove libere, chiudendo con il miglior tempo, in 1’38″219. Pecco si presenta ad Assen con l’obiettivo di invertire la rotta, dopo due gare opache che gli hanno fatto perdere il vantaggio in classifica, ed ha cominciato quindi nel migliore dei modi, fin qui veloce non solo sul giro secco ma anche sul ...

Moto2 - GP Olanda 2018 : Francesco Bagnaia vuole tornare a vincere - per ricacciare indietro gli inseguitori : Il Mondiale Moto2 2018 saluta la Catalogna ed è pronto a sbarcare nel Tempio della velocità di Assen in vista del Gran Premio di Olanda. La gara sullo storico tracciato inaugurato nel 1955, e rivisitato nel 2006, sarà quanto mai importante per due semplici motivi. Da un lato il leader della classifica generale, Francesco “Pecco” Bagnaia vuole scuotersi dopo due gare incolore, dall’altro i suoi inseguitori, Miguel Oliveira in ...

Moto2 - Bagnaia leader per 1 punto : Per un punto Pecco Bagnaia è ancora capoclassifica del Campionato 2018. Al Gran Premi Monster Energy de Catalunya il pilota dello Sky Racing Team VR46 arriva ottavo e conquista 8 punti, raggiungendo ...

Classifica Mondiale Moto2 : Francesco Bagnaia in testa - +1 su Miguel Oliveira : Francesco Bagnaia si conferma in testa al Mondiale Moto2. Il torinese, nonostante l’ottavo posto nel GP di Catalogna, conserva un punto di vantaggio su Miguel Oliveira. Più lontani Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri. Classifica Mondiale Moto2: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 119 2 Miguel Oliveira KTM POR 118 3 Alex MARQUEZ Kalex SPA 94 4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 93 5 Xavi ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : Fabio Quartararo in trionfo - rimontone Oliveira - Pecco Bagnaia conserva la testa del Mondiale! : Fabio Quartararo ha vinto il GP di Catalogna 2018, settima prova del Mondiale Moto2. Il francese ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione di grande sostanza: scattato dalla pole position, il pilota della Speed Up ha forzato il ritmo nella seconda parte di gara e ha dominato con estrema autorevolezza. Il 19enne, che in carriera vantava solo due podi in Moto3 con la Honda nel 2015, ha potuto festeggiare alla grande ...