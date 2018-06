Moto Gp | pole position per Marquez | Velentino Rossi terzo

MotoGp : Marquez in pole - terzo Rossi : ANSA, - ROMA, 30 GIU - Marc Marquez su Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen. Il leader del Mondiale spagnolo scatterà davanti all'altra Honda di Cal Crutcholow ed ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole position! Bastianini e Bulega in prima fila - Bezzecchi è ottavo : Sarà Jorge Martin a scattare davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP d’Olanda. Lo spagnolo ha conquistato la pole position al termine di una qualifica a lungo condotta e poi risolta nel finale con un giro pazzesco, in 1’42″039. Un crono che la dice lunga sulle capacità di Martin (che ieri era stato autore di una brutta caduta) e sul suo ruolo di favorito in vista di domani, quando lo spagnolo tenterà di invertire la rotta ...

