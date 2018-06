Morte allo Stagnone di Marsala | sospese per lutto le attività di kite surf

Mondiali 2018 Russia - Rojo rivela il discorso di Messi dell'intervallo : 'Questione di vita o di Morte' : "Messi è il nostro capitano - ha detto il difensore United - il migliore al mondo, è stato incredibile a segnare quel gol". Ma soprattuto: "É il nostro leader". Il discorso Certamente meno lungo dei ...

La Morte dello chef Narducci Il giallo del mancato alcoltest all’investitore|Foto : Feola non è stato sottoposto all’esame. Ieri l’interrogatorio: «Avevo bevuto due bicchieri di vino a cena. Non so come sia capitato, ho visto un’ombra piombarmi addosso». Ma secondo un testimone è stato il 30enne a invadere la corsia opposta

Giallo sulla Morte di una badante rumena - indagati due medici - : Giallo sulla morte di una donna rumena. Il pubblico ministero Paola Guglielmi ha iscritto nel registro degli indagati due persone. Si tratta del medico curante e di un 'camice bianco' del pronto ...

Avicii - i funerali venerdì scorso : dopo due mesi la sua Morte resta un giallo : Ai suoi fans sembrava decisamente strano che a distanza di quasi due mesi dalla sua tragica morte non ci fossero ancora stati i suoi funerali. Avicii , il musicista e dj famoso in tutto il mondo scomparso lo scorso 20 aprile in Oman, è stato salutato da parenti e amici in forma strettamente privata proprio nei giorni scorsi, precisamente venerdì, come ha specificato il suo agente Ebba ...

Morte Astori – La parola allo specialista che ha eseguito la perizia : “non è morto sotto sforzo” : Secondo la perizia svolta dai due specialisti Gaetano Thiene e Carlo Moreschi, si è stabilito come Davide Astori sia morto per tachiaritmia, conosciuta anche come ‘Morte improvvisa’ Davide Astori è morto per tachiaritmia, conosciuta anche come ‘Morte improvvisa’. E’ questo l’esito della perizia svolta da Gaetano Thiene e Carlo Moreschi, gli specialisti incaricati che hanno accertato come il capitano della ...

Il volo insieme dal cavalcavia alto 70 metri : il giallo della Morte dei due gemelli : L'arrivo sul cavalcavia dell'autostrada Roma-L'Aquila, la fermata al chilometro 12.700, subito dopo lo svincolo di Tivoli. E il volo verso il basso. insieme. Sono morti così Checco e Bruno Grilli, ...

Suricato lo morde allo zoo - bimbo lo uccide : per lui minacce di Morte su Facebook : I fatti in uno zoo ungherese. Il bambino, contravvenendo al regolamento, ha infilato la sua mano all’interno della gabbia per accarezzare la femmina di Suricato, incinta, che- spaventatasi- ha reagito mordendolo. Il piccolo l'ha gettata a terra, causando la morte anche del cucciolo che portava in grembo.Continua a leggere

Suricato lo morde allo zoo - bimbo lo uccide : per lui minacce di Morte su Facebook : Suricato lo morde allo zoo, bimbo lo uccide: per lui minacce di morte su Facebook I fatti in uno zoo ungherese. Il bambino, contravvenendo al regolamento, ha infilato la sua mano all’interno della gabbia per accarezzare la femmina di Suricato, incinta, che- spaventatasi- ha reagito mordendolo. Il piccolo l’ha gettata a terra, causando la morte […] L'articolo Suricato lo morde allo zoo, bimbo lo uccide: per lui minacce di morte su ...

Bergoglio proclamerà santi Paolo VI e Oscar Romero - ucciso dallo squadrone della Morte in San Sanvador : Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero diventeranno santi il prossimo 14 ottobre durante il Sinodo dei vescovi sui giovani. Lo ha deciso Papa Francesco che lo ha comunicato ai cardinali presenti al concistoro convocato proprio per fissare le date delle canonizzazioni. Oltre a Montini e Romero, infatti, Bergoglio proclamerà santi don Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici del santissimo Sacramento; don Vincenzo Romano, ...

Belgio - ancora giallo sulla Morte della bimba di due anni uccisa sull’autostrada : Si chiamava Mawda, aveva solo due anni. Insieme ai genitori ed al fratellino era scappata dal Kurdistan iracheno, alla ricerca di un’esistenza più serena. Ma non ce l’ha fatta, ha trovato la morte all’alba di giovedì 17 maggio, a pochi chilometri da Mons, nel sud del Belgio. La piccola si trovava su di un furgone in cui erano stipati 26 adulti e tre bambini, tutti curdi. La famiglia di Mawda era gia' stata allontanata dal Belgio e respinta in ...

Belgio - ancora giallo sulla Morte della bimba di due anni uccisa sull’autostrada : Si chiamava Mawda, aveva solo due anni. Insieme ai genitori ed al fratellino era scappata dal Kurdistan iracheno, alla ricerca di un’esistenza più serena. Ma non ce l’ha fatta, ha trovato la morte all’alba di giovedì 17 maggio, a pochi chilometri da Mons, nel sud del Belgio. La piccola si trovava su di un furgone in cui erano stipati 26 adulti e tre bambini, tutti curdi. La famiglia di Mawda era già stata allontanata dal Belgio e respinta in ...

Ilva - Morte operaio : adesione massiccia allo sciopero : Ilva, morte operaio: adesione massiccia allo sciopero Alla manifestazione hanno partecipato i dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto e quelli dell'indotto. I sindacati denunciano inadempienze nel settore dei controlli e chiedono maggiori investimenti in sicurezza per evitare altri incidenti Parole ...

Ilva - Morte operaio : adesione massiccia allo sciopero - : Alla manifestazione hanno partecipato i dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto e quelli dell'indotto. I sindacati denunciano inadempienze nel settore dei controlli e chiedono maggiori ...

Ilva - adesione massiccia allo sciopero per la Morte dell’operaio : Ilva, adesione massiccia allo sciopero per la morte dell’operaio Alla manifestazione hanno partecipato i dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto e quelli dell'indotto. I sindacati denunciano inadempienze nel settore dei controlli e chiedono maggiori investimenti in sicurezza per evitare altri ...