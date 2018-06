“Morta per colpa di un cerotto” Amelia aveva 15 mesi | i genitori non si danno pace La

caffeinamagazine

(Di sabato 30 giugno 2018) Morta nel sonno a 15per un cerotto. A trovare senza vita il corpicino dinel lettino sono stati i, ora ovviamente sotto choc per la tragedia che si è consumata nella loro casa di St Austelle nel Regno Unito. Un dramma, quello della piccolaCooper, che ha sconvolto anche l’opinione pubblica. La bambina, infatti, sarebbe morta a causa di un’intossicazione da Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico, pur non essendone minimamente entrata a contatto. Almeno così credevano entrambi i. E invece, purtroppo, è probabile che il decesso sia avvenuto per via di un incidente, una leggerezza da parte della mamma, si legge su Il Giornale, che difficilmente si sarebbe potuta evitare. Una fatalità, in pratica. La donna infattiapplicato su sé stessa un cerotto medicato che conteneva la sostanza incriminata, quella con cui la piccola non ...