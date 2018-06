“Morta per colpa di un cerotto”. Amelia aveva 15 mesi : i genitori non si danno pace. La madre - sotto choc : “L’ho uccisa io!” : Morta nel sonno a 15 mesi per un cerotto. A trovare senza vita il corpicino di Amelia nel lettino sono stati i genitori, ora ovviamente sotto choc per la tragedia che si è consumata nella loro casa di St Austelle nel Regno Unito. Un dramma, quello della piccola Amelia Cooper, che ha sconvolto anche l’opinione pubblica. La bambina, infatti, sarebbe morta a causa di un’intossicazione da Fentanyl, noto analgesico oppioide ...

Noemi Carrozza - accertamenti sul luogo dell’incidente. La madre : “Morta per colpa della strada dissestata” : “È morta per colpa delle radici. Un paio di testimoni l’hanno vista sbandare dopo aver preso le radici della Colombo”: parole della mamma di Noemi Carrozza, la 21enne stella del nuoto sincronizzato che ha perso la vita ieri in un incidente in motorino a Ostia. “Ha perso il controllo della moto ed è finita contro l’albero – ha detto ancora la madre al Messaggero – Andava piano, mi hanno detto che non superava i 60 ...