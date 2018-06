Morricone | per i 90 anni a settembre grande festa a Santa Cecilia

Scaletta di Ennio Morricone a Roma - alle Terme di Caracalla il 29 giugno per festeggiare i 60 anni di musica : Oggi, venerdì 29 giugno, il maestro Ennio Morricone a Roma è atteso alle Terme di Caracalla (dopo i concerti del 16, 17 e 18 giugno nella capitale). Ennio Morricone a Roma si esibirà per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, in occasione del suo 60 Years of music Tour. La dimensione live è per Morricone il modo migliore di festeggiare i suoi 60 anni di straordinaria e unica carriera. Per festeggiare il traguardo, è stato ...