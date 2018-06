Monti Lessini | slackliner attraversa baratro su fune sospesa nel vuoto | precipita e muore

Blastingnews

: 'Le giornate, quelle BELLE!!'. L' #ultimo #post di Matteo #Pancaldi, lo slackliner morto ieri sui monti #Lessini. I… - TgrRaiTrentino : 'Le giornate, quelle BELLE!!'. L' #ultimo #post di Matteo #Pancaldi, lo slackliner morto ieri sui monti #Lessini. I… - lavocedelne : RT @TgrRaiTrentino: #tregedia #slackline #Trentino. Era un grande esperto di questo sport estremo, Matteo #Pancaldi, il 30enne di Modena mo… - lavocedelne : RT @TgrRaiTrentino: 'Le giornate, quelle BELLE!!'. L' #ultimo #post di Matteo #Pancaldi, lo slackliner morto ieri sui monti #Lessini. Il vi… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Èto mentre si trovava sospeso a 1399 metri di quota e non ha avuto scampo. L'incidente mortale è avvenuto ieri sera sui, al confine tra Trento e Verona. La vittima, Matteo Pancaldi, 30 anni, originario di Spilamberto in provincia di Modena, stava praticando lo 'slacklining' uno sport estremo che consiste nel camminare appesi su un filo, in genere di nylon o poliestere, restando in equilibrio mentre si è sospesi su un, per passare da una estremità all'altra del cavo. Il giovane sportivo traversava un valico in questo modo quando ha perso l'equilibrio ed èto: il sistema di sicurezza non ha funzionato. Morire di sport estremo L'incidente è avvvenuto ieri poco prima delle 19:00 tra Passo delle Fittanze e Sega di Ale. La vittima era in compagnia di un gruppo di altri sportivi giunti sul posto per dedicarsi alla pratica sportiva estrema. Obiettivo ...