Mondiali Russia 2018 | Rocchi arbitrerà la sfida degli ottavi di finale tra Brasile e

Mondiali Russia 2018 - ragazza muore durante i festeggiamenti per il Brasile : Mondiali Russia 2018 – Sono in corso i Mondiali in Russia del 2018, in particolar grande attesa per gli ottavi di finale, nel frattempo si è verificato un episodio che ha sconvolto i brasiliani, morta una tifosa durante i festeggiamenti per il Brasile. Come riporta anche MeteoWeb la polizia riferisce che la tifosa Tamra Maiochi, era seduta su un divano con il cellulare in una mano e un bicchiere di vino nell’altra, Maiochi è saltata ...

Mondiali Russia 2018 - c’è la sfida con il Belgio all’orizzonte : il Giappone lavora duro nel ritiro di Kazan [GALLERY] : La selezione Giapponese si allena duramente nel ritiro di Kazan in vista dell’ottavo di finale contro il Belgio sfida non facile negli ottavi di finale per il Giappone, gli uomini di Nishino se la vedranno con il Belgio, unica squadra a punteggio pieno insieme alla Croazia. I nipponici non hanno nessuna intenzione però di fare da vittime sacrificali, per questo motivo si allenano duramente nel ritiro di Kazan per prepararsi al meglio ...

Mondiali Russia 2018 – Lanci di uova e cuscini - i tifosi non perdonano l’eliminazione della Corea del Sud [VIDEO] : I tifosi della Corea del Sud non perdonano l’eliminazione dal Mondiale di Russia 2018: Lanci di uova e cuscini contro i giocatori Pessimo rientro in patria per i calciatori della Corea del Sud. Dopo la storica vittoria sulla Germania, costata l’eliminazione ai tedeschi, i calciatori sudCoreani pensavano di aver almeno salvato l’onore. Del resto, una vittoria sui Campioni del Mondo in carica e l’aver evitato di ...

Mondiali Russia 2018 - novità in arrivo per la fase a eliminazione diretta : la Fifa lancia… la quarta sostituzione : Dalla fase ad eliminazione diretta che comincia oggi con gli ottavi di finale, le Nazionali potranno operare la quarta sostituzione solo in caso di supplementari Non solo il Var, l’altra novità dei Mondiali di Russia 2018 è la quarta sostituzione. Già sperimentata nel Mondiale per Club, questa novità entra in vigore anche nella Coppa del Mondo per Nazioni, dando la possibilità ai commissari tecnici di intervenire anche durante i ...

Mondiali 2018 - la Russia sogna il colpaccio con la Spagna : I padroni di casa affrontano le Furie Rosse, che nel loro girone hanno pure rischiato l'eliminazione. Il ct Cherchesov si affida all'inventiva di Golovin e ai gol di Cheryshev e Dzyuba Mondiali 2018, ...

Mondiali Russia 2018 : per gli ottavi di finale le stelle sono pronte a brillare : Dopo ben 48 partite della fase a gironi, eccoci arrivati alla fase calda di questo mondiale russo, quella dell'eliminazione diretta che inizia oggi con le prime due partite degli ottavi di finale: Francia-Argentina e Uruguay Portogallo. I gironi hanno sentenziato le 16 squadre che d'ora in poi dovranno affrontarsi per avvicinarsi sempre più alla meta tanto ambita, ma sembra che qualcuno possa avere la strada più spianata di altri in questo lungo ...

Mondiali 2018 Russia - Colombia-Inghilterra : la scommessa di Asprilla e Shearer : L'ultimo ottavo di finale di Russia 2018 sarà Colombia-Inghilterra, in programma martedì 2 luglio alle 20.00 a Mosca. C'è un precedente tra le due nazionali, nel fase a gruppi del mondiale francese: ...

Spagna-Russia : le probabili formazioni degli ottavi Mondiali di Russia 2018 : Sergi Busquests e Thiago Alcantara agiranno dietro il trio composto da Silva, Isco e Iniesta, che giocherà la trentesima partita tra Coppa del Mondo ed Europeo. Davanti il solito Diego Costa, capace ...

Russia 2018 - anche Repubblica promuove i Mondiali di Mediaset : Non c'è più Repubblica di una volta... Il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, storicamente sempre avverso all'universo berlusconiano, stavolta promuove un prodotto di Mediaset. Ossia l'operazione ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo : Francia-Argentina- Via agli ottavi di finale. Alle 16:00 in campo Francia-Argentina, alle 20.00 sarà il turno di Uruguay-Portogallo. Argentina in campo con il 4-4-2. Bocciato ancora Higuain, Aguero e Messi formeranno la coppia d’attacco. Occhio alla Francia. Deschamps si affiderà al 4-3-3. Dembelè in campo dal 1′. Nel match delle 20.00, occhio all’Uruguay: Suarez e […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: ...

Mondiali 2018 Russia - Mbappé dal cuore d'oro : compenso in beneficenza : Un atto di generosità che supera il rettangolo verde e che si colloca tra le storie più belle da raccontare di questo Mondiale. Kylian Mbappé, il francese del Paris Saint-Germain, ha annunciato la sua ...

Mondiali 2018 Russia - come sarebbero gli ottavi di finale senza VAR : stesse squadre - accoppiamenti diversi : Eppure, andando ad analizzare gli episodi discussi singolarmente, si scopre che nessuno di questi ha avuto una reale importanza e influenza nell'economia del Mondiale. Se infatti non avessero ...

Mondiali 2018 Russia - Francia-Argentina : l'ottavo più prestigioso e indecifrabile : Francia-Argentina è l'ottavo di finale più prestigioso di questi Mondiali, l'unico che vede di fronte due squadre già campioni del mondo e che alla vigilia erano ritenute tra le favorite. Gli incroci tra Francia e Argentina in competizioni ufficiali non sono stati troppo frequenti e si limitano al primo Mondiale, quello del 1930, ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Messi può prendersi la Coppa. Auto-gestione? Non è possibile' : Però Florentino Perez è il numero uno, il miglior dirigente che esista al mondo, non ce n'è un altro come lui. Anche Rummenigge è bravo ma non ha la forza di Florentino. Le parole su Sergio Ramos ? ...