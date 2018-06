Mondiali Russia 2018 | le urla di Cavani e la delusione di Ronaldo | le FOTO più belle di

Mondiali Russia 2018 - suona l’allarme in casa Uruguay : le ultime sull’infortunio di Cavani : Secondo le prime indiscrezioni, l’attaccante uruguagio avrebbe riportato un problema non di poco conto al gemello A Sochi si gioca il secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio, in campo Uruguay e Portogallo. Sudamericani in vantaggio al nono minuto del primo tempo con Cavani, abile a segnare di testa su passaggio di Suarez. AFP PHOTO / Odd ANDERSEN Al decimo minuto della ripresa, sempre di testa il pareggio portoghese con Pepe, ...

Mondiali - per la Snai Spagna-Russia da segno 1 : Le quote Snai sono orientate verso la Spagna, nell’ottavo di finale dei Mondiali contro la Russia: il passaggio del turno della ‘Roja’ è a 1,23, la qualificazione russa a 3,90. Ancora più evidente il divario nell’1X2, con il segno ‘1’ spagnolo a 1,60, il ‘2’ a 6,25. L’ipotesi pareggio al 90′ è a 3,85. I quotisti puntano sull’Under, a 1,70, l’esito opposto è a 2,05. ...

Mondiali - il Ct della Russia : “Spagna fortissima” : “La Spagna è una delle squadre più forti del mondo. Sicuramente sarà dura ma anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo usarle”. Lo ha detto l’ala della nazionale russa Denis Cheryshev alla vigilia della partita contro la Spagna, che si terrà domani allo stadio Luzhniki di Mosca. “Ripeto, gli spagnoli sono fortissimi – ha aggiunto – ma credo che siamo in grado di vincere contro chiunque. Mi piacerebbe ...

Mondiali Russia - il Portogallo ci mette… Pepe ma l’Uruguay è più squadra con un Super Cavani : 3ª volta consecutiva ai Quarti di Finale per i Sudamericani - il TABELLONE aggiornato : 1/15 AFP/LaPresse ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Francia e Uruguay le due qualificate ai quarti : il quadro dopo le prime partite [FOTO] : Francia e Uruguay accedono ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: ecco la situazione del Tabellone dopo le prime due gare degli ottavi-- Passati i gironi, il sabato dei Mondiali di Russia 2018 regala l’inizio della fase ad eliminazione diretta: adesso non si può più sbagliare. Lo sa bene l’Argentina di Leo Messi che abbandona, mestamente, la competizione per nazionali sconfitta dalla Francia per 4-3 nella gara del pomeriggio. ...

Mondiali Russia 2018 – Cavani si infortuna - Ronaldo lo accompagna fuori a braccio : il gesto da applausi che va oltre la rivalità [VIDEO] : Cavani si fa male e nonostante il Portogallo sia in svantaggio, Cristiano Ronaldo si ferma ad aiutare l’attaccante avversario, autore del gol del 2-1 che condanna i lusitani Un campione si riconosce anche da alcuni gesti, extra-sportivi, che compie. Quello di Cristiano Ronaldo è un bellissimo gesto di fair play che ha ricevuto l’applauso dell’intero Fisht Olympic Stadium di Sochy. Cavani si fa male e nonostante il ...

Mondiali 2018 - Spagna-Russia : Furie Rosse super favorite : TORINO - La Spagna è super favorita nell'ottavo di finale contro la Russia. D'accordo il fattore campo, d'accordo i vantaggi ambientali e la carica del pubblico amico: tutto questo però non basta a ...

Mondiali Russia 2018 - Sampaoli : 'Non mi dimetto'. Mascherano saluta : 'Spazio ai giovani' : Un copione già visto. Prima l'Italia con Ventura, poi Löw con la Germania. Adesso Sampaoli: il ct dell'Argentina, subito dopo la sconfitta con la Francia che ha decretato l'eliminazione dell'...

Mondiali Russia 2018 – Tifo indiavolato sugli spalti - è la notte da dentro o fuori : il prepartita di Uruguay-Portogallo [GALLERY] : notte di grande calcio al Fisht Olympic Stadium di Sochy, si sfidano Uruguay e Portogallo! Lo spettacolo inizia dagli spalti: ecco le foto più belle del prepartita Dopo Francia-Argentina, il programma degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 regala un’altra grande partita tutta da gustare: Uruguay-Portogallo. Lo spettacolo inizia dal prepartita, sugli spalti il Tifo è indiavolato: ecco le foto più belle dei momenti che ...

Mondiali 2018 Russia - Mascherano annuncia l'addio all'Argentina : e lascia con il record di ammonizioni : Fine del sogno, fine di un'era. Forse quella di Messi, sicuramente quella di Mascherano, l'altro grande leader di uno spogliatoio che aveva ormai privato anche il Ct Sampaoli della sua posizione. 34 ...

Mondiali Russia 2018 - ieri Pelé oggi Mbappé : ora c'è anche lui nella corsa al Pallone d'Oro. VOTA : ieri Pelé, oggi Mbappé. Con i due gol siglati contro l'Argentina l'attaccante del Paris Saint Germain è il primo Under 20 a realizzare una doppietta al Mondiale era stato proprio O'Rei. Non solo le ...

Mondiali Russia 2018 – Pavard eroe per caso : il corso di tedesco e quella chiamata che gli ha cambiato la vita : La bellissima storia della convocazione di Pavard per i Mondiali di Russia 2018: 100 notifiche durante la lezione di tedesco Argentina ko! Messi e compagni si fermano agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, mentre la Francia festeggia. Quattro, i gol segnati dai transalpini contro la formazione Albiceleste, che è riuscita ad accorciare le distanze solo nei minuti di recupero, senza però arrivare al pareggio. Quattro, le reti ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in ...