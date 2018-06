Mondiali | Guardado | Neymar simula spesso

Mondiali 2018 Russia - Guardado : 'A Neymar piace esagerare con i falli e cadere per terra' : Nessuna paura quindi, almeno a sentire le parole di Andres Guardado in conferenza stampa: "Abbiamo già battuto la Germania campione del mondo in carica - ha dichiarato il centrocampista -. È vero, ...

Pagelle Corea del Sud-Messico 0-2 - Mondiali 2018 : Hernandez e Guardado scatenati - Son unica luce tra gli asiatici : Il Messico domina contro la Corea del Sud ed è ad un passo dalla qualificazione al turno seguente, in attesa dell’esito del match tra Germania e Svezia. Per i ragazzi guidati da Osorio si tratta della seconda vittoria in due gare, mentre la Corea è già eliminata. Di Vela su rigore ed Hernandez le reti, una per tempo, che lanciano in orbita il Messico, tra le più belle sorprese della fase a gironi dei Mondiali 2018. Di seguito, le Pagelle ...