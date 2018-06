Mondiali | D Silva | forza è possesso palla

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - Paulinho e Thiago Silva in gol. Verdeoro agli ottavi col Messico : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. ...

Brasile-Serbia 2-0 - Mondiali 2018 : verdeoro gli ottavi di finale - balcanici eliminati. Segnano Paulinho e Thiago Silva : Il Brasile vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio grazie a una chiara vittoria sulla Serbia. I verdeoro si impongono per 2-0 esibendo un gioco fluido e gradevole contro i balcanici che hanno avuto le loro occasioni in alcuni frangenti ma che non sono mai parsi in grado di schiacciare la Nazionale guidata da Tite. La Seleção vince il proprio girone davanti alla Svizzera e si assicura così la sfida contro il Messico: sarà uno ...

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - Paulinho e Thiago Silva in gol. Verdeoro agli ottavi col Messico : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SVIZZERA-COSTA RICA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si contendono la qualificazione agli ottavi di finale: ai Verdeoro basterebbe un pareggio per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata ma verrebbero eliminati in caso di una sconfitta contro i balcanici che scenderanno in campo particolarmente agguerriti e con la ...

Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Queiroz non cambia - c’è Silva con Ronaldo : Iran e Portogallo si giocano un posto negli ottavi di finale. Si chiude oggi il Gruppo B ed è uno scontro decisivo quello tra il “Team Melli” e i lusitani. L’Iran è obbligato a vincere per centrare una storica qualificazione, mentre a Cristiano Ronaldo e compagni basta anche un pareggio per staccare il biglietto degli ottavi. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Carlos Queiroz affronta il suo passato e decide di mantenere ...

Brasile - Thiago Silva : “Neymar mi ha insultato”/ Mondiali 2018 - il difensore spiega : “Per gesto di fair play" : Brasile, Thiago Silva: “Neymar mi ha insultato”. Il difensore del PSG ha rivelato che il numero 10 verdeoro si è scagliato contro di lui per un gesto di fair play(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso in casa Brasile - Thiago Silva rivela : “Neymar mi ha insultato perché…” : Il difensore del Brasile ha rivelato un retroscena accaduto nel finale del match tra i verdeoro e la Costa Rica, quando Neymar lo ha insultato per un gesto di fair play Frasi forti, dichiarazioni pesanti che rivelano un clima non proprio sereno all’interno del Brasile. Il protagonista è Thiago Silva che, ai microfoni di Globoesporte, ha rivelato come nel finale del match contro la Costa Rica ha ricevuto insulti da parte di Neymar. AFP ...

Mondiali - Silva : “se hai Ronaldo è tutto possibile” : “Quando hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo tutto è possibile. Quando gioca a questi livelli è irrefrenabile”. Nella zona delle ‘flash interviews’ dello stadio di Sochi Bernardo Silva rivela il segreto del Portogallo, ovvero il fenomeno che indossa la maglia numero 7. “Bisogna dargli il merito di questo risultato – dice ancora Silva -, e anche oggi ha dimostrato di essere il miglior calciatore del mondo. ...

Mondiali 2018 - Spagna-Portogallo : le probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva : I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione ...

Mondiali 2018 Russia - fallo killer di Kramaric su Thiago Silva in Brasile-Croazia. IL VIDEO : Ogni volta che Emery non lo ha schierato infatti è stato sempre per farlo riposare in vista della Coppa del Mondo, dove spera di essere grande protagonista anche Kramaric, autore di 13 reti e 8 ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Portogallo : Cristiano Ronaldo la stella - ci sono Andrè Silva e Mario Rui : Fernando Santos, CT del Portogallo, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 di calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Campioni d’Europa si affideranno naturalmente alla stella Cristiano Ronaldo ma non mancano le sorprese nella lista viste le assenze di Andrè Gomes, dell’interista Joao Cancelo e del laziale Nani. Tra i convocati anche Andrè Silva del Milan e Mario Rui del Napoli, confermato il ...