Mondiali | Alcantara | “troppe critiche alla Spagna”

(Di sabato 30 giugno 2018) Thiago, centrocampista della Nazionale spagnola, ha chiesto “maggiore comprensione” ai giornalisti, osservando che “pensano solo a sottolineare le cose brutte della ‘Roja’ e non quelle buone”. Nella conferenza stampa odierna, all’antivigilia dell’ottavo di finale contro la Russia, il figlio di Mazinho ha illustrato il disagio della squadra per lesubite dopo le partite contro Iran e Marocco. “Sedevono essere mosse nei nostri confronti che arrivino solo nel caso in cui dovessimo andar fuori – ha detto il centrocampista del Bayern Monaco, che è nato in Italia, ma ha scelto di giocare nella Spagna -. Non è facile per l’allenatore scegliere 11 titolati in una squadra dove ci sono 23 giocatori in grado e disposti ad affrontare questo tipo di partite”. “Abbiamo commesso degli ...