Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 30 giugno

Mondiali 2018 - ottavi di finale : presentazione e pronostici : Archiviata la prima fase, il Mondiale russo riparte domani con gli ottavi di finale che designeranno le otto squadri migliori del globo. Tanti gli scontri ricchi di fascino, a cominciare dalle due gare di apertura, che vedranno in campo le due finaliste degli ultimi Europei, senza dimenticare che sulla carta potrebbero far scaturire un quarto di finale con il duello tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Francia-Argentina – sabato 30 ...

Tabellone Mondiali 2018 : il calendario e le date. Tutte le partite dagli ottavi alla finale. Orari e tv : Domani (sabato 30 giugno) inizierà il Tabellone ad eliminazione diretta dei Mondiali 2018 di calcio. Gli ottavi di finale della rassegna iridata vedranno tante sfide di grande livello a partire da Argentina-Francia, poi Uruguay-Portogallo, Brasile-Messico e Colombia-Inghilterra. Un Tabellone che sembra essere abbastanza sbilanciato, visto che nella parte destra la Spagna sulla carta potrebbe avere una strada spianata verso la finale. Vivremo ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina : nuovo taglio di capelli per Leo Messi : Il fuoriclasse del Barcellona è pronto per sfidare la Francia e nell'ultima sessione di allenamento si è presentato con un nuovo taglio, decisamente più aggressivo: tutta l'Argentina si augura che le ...

Nuoto - Settecolli 2018. Che spettacolo i giganti Mondiali del nuoto nella prima giornata e - con Quadarella - Scalia e Burdisso - ride anche l’Italia : I giganti del nuoto non si fanno pregare e regalano prestazioni straordinarie al pubblico della prima giornata del Settecolli. Peaty, Sjostroem, Efimova, Le Clos, Blume, Proud: tutti lasciano il loro marchio nella piscina del Foro Italico con tempi di valore assoluto, qualche primato stagionale, molte dichiarazioni di intenti in vista di Europei e Panpacifici. E in questa giornata “mondiale” bene si inseriscono le prestazioni di ...

Mondiali di Russia 2018 – I pronostici degli ottavi di finale e le quote William Hill : Ai Mondiali di Russia 2018 vanno in scena gli ottavi di finale, ecco pronostici e quote In Russia è tempo di ottavi: in arrivo una serie di partite imperdibili, scandite dall’entusiasmante Promo Tifoso di William Hill e dalle quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live offerte dal bookmaker. Inoltre, con il codice ITA100, William Hill regala 100 euro di bonus ai nuovi utenti. A dare il calcio d’inizio agli ottavi dei Mondiali ...

Mondiali 2018 Russia - giornalista 'scambia' i tifosi : da Senegal diventano... Leganes : Probabilmente la foto scattata a Samara entrerà negli annali come uno dei colpi di genio più assurdi del mondo del calcio, sicuramente rischia di far diventare il giornalista di Marca uno dei geni ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Portogallo. Tabarez : 'Loro non sono solo CR7'. Suarez : 'Si scrive la storia' : Non solo CR7 Per tutti il Portogallo è soprattutto Cristiano Ronaldo, non è della stessa opinione Tabarez: "Cristiano Ronaldo è nell'elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo ...

Mondiali 2018 - Sampaoli : “l’Argentina può farcela” : “Credo che la mia Argentina abbia tanta forza d’animo, che ci permetterà di affrontare questa partita con lo spirito giusto, e con decisione. Siamo una squadra che ha un cuore grande, e possiamo farcela. Messi è il nostro faro”. Il ct dell’Albiceleste Jorge Sampaoli presenta così la grande sfida di domani a Kazan, la prima degli ottavi di finale di Russia 2018, per la quale stanno convergendo sulla città che ospita ...

Mondiali 2018 - il calendario degli ottavi : Finita la fase a gironi, la Coppa del mondo entra in quella ad eliminazione diretta: si parte con Francia-Argentina, si chiude martedì con Colombia-Inghilterra SPECIALE Mondiali 2018 Risultati, tabellone e classifiche aggiornate FOCUS ...

Mondiali 2018 : Uruguay-Portogallo - l’ottavo di finale più equilibrato. Supplementari e rigori all’orizzonte : Il Mondiale di Russia entra nella sua fase più calda, quella ad eliminazione diretta. Domani sono in programma i primi due ottavi di finale e alle ore 20.00 a Sochi si sfidano Uruguay e Portogallo. Uno match davvero molto equilibrato e tra due squadre che puntano ad essere due outsider di lusso in ottica vittoria finale. La Celeste si presenta agli ottavi con la miglior difesa dell’intero torneo. Muslera finora è l’unico portiere che ...

Mondiali 2018 - dove vedere le partite di oggi in Tv e in streaming : Inizia ufficialmente oggi la fase a eliminazione diretta di Russia 2018 dove non saranno più ammesse possibilità di errore. Ad aprire le gare valide per gli ottavi di finale saranno due sfide che vedranno protagoniste squadre che in molti avrebbero pronosticato tra le possibili vincitrici: alle 16 si gioca infatti Francia-Argentina, mentre alle 20 sarà […] L'articolo Mondiali 2018, dove vedere le partite di oggi in Tv e in streaming è ...

Mondiali 2018 Russia - il simulatore di FIFA 18 ha previsto la vittoria della Francia : La fase a gironi del Mondiale è terminata. Non sono mancate le sorprese, come l'eliminazione della Germania, ma i tedeschi non sono gli unici big ad aver reso meno rispetto alle aspettative. Anche le ...

Mondiali 2018 Russia - Francia-Argentina. Deschamps : 'Messi come Ronaldo nel '98' : Subito uno scontro affascinante per la Francia, che dopo una fase a girone convincente dovrà subito vedersela con l'Argentina negli ottavi di finale di Russia 2018. Scampata ad una clamorosa ...