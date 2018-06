Mondiali 2018 | ottavi di finale | squadre e bomber da tenere d' occhio

Mondiali Russia 2018 - ragazza muore durante i festeggiamenti per il Brasile : Mondiali Russia 2018 – Sono in corso i Mondiali in Russia del 2018, in particolar grande attesa per gli ottavi di finale, nel frattempo si è verificato un episodio che ha sconvolto i brasiliani, morta una tifosa durante i festeggiamenti per il Brasile. Come riporta anche MeteoWeb la polizia riferisce che la tifosa Tamra Maiochi, era seduta su un divano con il cellulare in una mano e un bicchiere di vino nell’altra, Maiochi è saltata ...

Mondiali Russia 2018 - Rocchi arbitrerà la sfida degli ottavi di finale tra Brasile e Messico : Il direttore di gara italiano arbitrerà la sfida tra Brasile e Messico, in programma lunedì a Samara alle ore 16 Sarà affidata a Gianluca Rocchi la direzione di gara dell’ottavo di finale ai Mondiali di Russia tra Brasile e Messico in programma lunedì a Samara alle ore 16. L’altra partita che si giocherà lunedì alle 20 a Rostov, Belgio-Giappone, sarà diretta dal senegalese Malang Diedhiou. (ADNKRONOS)L'articolo Mondiali Russia ...

Francia-Argentina - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e cronaca in diretta live : Francia-Argentina, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 - c’è la sfida con il Belgio all’orizzonte : il Giappone lavora duro nel ritiro di Kazan [GALLERY] : La selezione Giapponese si allena duramente nel ritiro di Kazan in vista dell’ottavo di finale contro il Belgio sfida non facile negli ottavi di finale per il Giappone, gli uomini di Nishino se la vedranno con il Belgio, unica squadra a punteggio pieno insieme alla Croazia. I nipponici non hanno nessuna intenzione però di fare da vittime sacrificali, per questo motivo si allenano duramente nel ritiro di Kazan per prepararsi al meglio ...

Mondiali Russia 2018 – Lanci di uova e cuscini - i tifosi non perdonano l’eliminazione della Corea del Sud [VIDEO] : I tifosi della Corea del Sud non perdonano l’eliminazione dal Mondiale di Russia 2018: Lanci di uova e cuscini contro i giocatori Pessimo rientro in patria per i calciatori della Corea del Sud. Dopo la storica vittoria sulla Germania, costata l’eliminazione ai tedeschi, i calciatori sudCoreani pensavano di aver almeno salvato l’onore. Del resto, una vittoria sui Campioni del Mondo in carica e l’aver evitato di ...

Mondiali Russia 2018 - novità in arrivo per la fase a eliminazione diretta : la Fifa lancia… la quarta sostituzione : Dalla fase ad eliminazione diretta che comincia oggi con gli ottavi di finale, le Nazionali potranno operare la quarta sostituzione solo in caso di supplementari Non solo il Var, l’altra novità dei Mondiali di Russia 2018 è la quarta sostituzione. Già sperimentata nel Mondiale per Club, questa novità entra in vigore anche nella Coppa del Mondo per Nazioni, dando la possibilità ai commissari tecnici di intervenire anche durante i ...

Mondiali 2018 - la Russia sogna il colpaccio con la Spagna : I padroni di casa affrontano le Furie Rosse, che nel loro girone hanno pure rischiato l'eliminazione. Il ct Cherchesov si affida all'inventiva di Golovin e ai gol di Cheryshev e Dzyuba Mondiali 2018, ...

