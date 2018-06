Mondiali 2018 | l’avversaria della Francia ai quarti di finale Sfida con Uruguay e

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Francia ai quarti di finale - Argentina eliminata : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

LIVE Uruguay-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Suarez e Cavani vs Cristiano Ronaldo. Sarà spettacolo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Uruguay-Portogallo, secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. La rassegna iridata entra nella sua fase più bella, quella dell’eliminazione DIRETTA, dove non si può più sbagliare. Un match davvero molto equilibrato tra due squadre che puntano ad essere la grande sorpresa di questo Mondiale. La Celeste ha una super coppia d’attacco formata da Cavani e Suarez, ma è la ...

Pagelle Francia-Argentina 4-2 - Mondiali 2018 : Mbappè tarantolato - Di Maria e Pavard pescano il jolly - Messi delude ancora : Mbappè trascina la Francia ai quarti di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Una doppietta dell’enfant prodige transalpino annicihilisce l’Argentina, che esce mestamente dalla competizione al termine di un match ricco di colpi di scena, in cui l’Albiceleste ha anche cullato il sogno del passaggio del turno con le reti di Di Maria e Mercado dopo il rigore di Griezmann in avvio. Un gioiello di Pavard e due giocate sontuose di ...

Kylian Mbappè - Mondiali 2018/ Video - il protagonista di Francia-Argentina : rigore procurato e doppietta : Antoine Griezmann, Mondiali 2018: gol per l'1-0 tra Francia e Argentina, rigore conquistato da Kylian Mbappè dopo una azione straordinaria, ecco il Video(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - 3-2 tra Francia ed Argentina : che gol ha fatto Pavard? [VIDEO] : Francia-Argentina, una gara favolosa con i Galletti francesi al momento davanti grazie anche ad un gol di Pavard Francia-Argentina è il primo ottavo di finale del Mondiale russo, le due squadre si stanno dando battaglia in un incontro sinora bellissimo, il gol del pareggio per i Galletti lo ha siglato Pavard. Il terzino destro francese ha siglato il 2-2, con un tiro dalla distanza davvero perfetto, nulla da fare per il povero Armani. Poco ...

Mondiali 2018 - ecco l'altra novità dagli ottavi di finale : possibile la quarta sostituzione : I Mondiali di calcio sono già giunti agli ottavi di finale e fino a questo momento spettacolo, colpi di scena e gol non sono mancati. Una delle grandi novità in questa importante competizione era il ...

Mondiali Russia 2018 - che spettacolo tra Francia ed Argentina : le immagini della gara [FOTO] : Mondiali Russia 2018, una gara splendida tra Francia ed Argentina, il primo ottavo di finale di certo non sta deludendo le attese Mondiali Russia 2018, Francia ed Argentina stanno dando spettacolo con una gara molto bella ed equilibrata. Alla rete su rigore di Griezmann ha risposto Di Maria col suo sinistro, poi le reti dei difensori Mercado e Pavard, il quale ha messo a segno una rete fantastica dalla distanza impossibile da parare per ...

Mondiali 2018 - Camille e Maria trascinano le wags di Francia : Camille Tytgat e Maria Saues. I flash dei fotografi sono tutti per loro quando ai Mondiali 2018 gioca la Francia. Camille, appena 24 anni, è la giovanissima moglie del difensore Raphaël Varane, Maria, ...

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna non cambierà contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

VIDEO Pazzesco gol di Angel Di Maria - Francia-Argentina 1-1 ai Mondiali 2018 : che bolide dalla distanza! : Angel Di Maria ha segnato un gol spettacolare durante Francia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Il sudamericano si è inventato una rete eccezionale con un tiro dalla lunghissima distanza che ha sorpreso tutti: ci ha pensato lui a regalare il pareggio all’Albiceleste e a chiudere il primo tempo sull’1-1 contro i transalpini. Di seguito il VIDEO del gol di Angel Di Maria in Francia-Argentina. CLICCA QUI ...

Pagelle/ Francia Argentina : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Francia Argentina: i voti della partita dei Mondiali 2018 valida per gli ottavi. Tutti i protagonisti, i migliori e i peggiori: i giudizi sul match di Kazan(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:12:00 GMT)

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna darà la vita contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

DIRETTA/ Francia Argentina Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : gol stupendo di Di Maria! : DIRETTA Francia Argentina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavo di finale ai Mondiali 2018, grande sfida tra due delle nazionali favorite(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:46:00 GMT)

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo : come vederla in streaming o in diretta TV : La seconda partita di oggi è una novità assoluta in un Mondiale: le cose da sapere per vederla in diretta The post Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo: come vederla in streaming o in diretta TV appeared first on Il Post.