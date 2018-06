Mondiali 2018 | Hierro | ' La Spagna non cambierà contro la Russia'

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna darà la vita contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo : come vederla in streaming o in diretta TV : La seconda partita di oggi è una novità assoluta in un Mondiale: le cose da sapere per vederla in diretta The post Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo: come vederla in streaming o in diretta TV appeared first on Il Post.