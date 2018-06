Miti Mondiali | Salenko | 5 gol in un colpo prima di sparire

Miti e leggende metropolitane sui mondiali di calcio : No, il gol di Lozano a Mosca non ha causato un terremoto a Città del Messico (foto: Matthias Hangst/Getty Images) mondiali 2018, Messico contro Germania. Quando in Russia Hirving Lozano segna il gol della vittoria, a Città del Messico si scatena l’euforia. Pochi minuti dopo comincia a circolare una strana notizia: l’entusiasmo dei fan avrebbe causato un terremoto artificiale. È nata una nuova leggenda dei mondiali di calcio. Tutta ...