Milano | rapinano gioielleria extralusso in via Montenapoleone | poi scappano in

Milano - rapinano gioielleria in via Monte Napoleone e scappano in bici : Una rapina in piena mattina , di sabato, e nella strada del lusso milanese. Il colpo è stato messo a segno da tre uomini ai danni della gioielleria Audemars Piguet, storica boutique di orologi ...

Milano : in 15 minuti rapinano 3 farmacie - arrestata coppia : Milano, 10 mag. , AdnKronos, Nel giro di 15 minuti hanno rapinato tre farmacie con lo stesso modus operandi: minacciando gli addetti con una pistola giocattolo, si sono fatti consegnare il denaro ...

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l’accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ...

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati (2) : (AdnKronos) – Dopo averli malmenati e colpiti ripetutamente, hanno accoltellato uno dei due con un fendente al fianco; l’altro invece è stato aggredito con un grosso coltello dalla lama di circa 50 centimetri diretto verso il capo, ma nel tentativo di difendersi ha riportato una ferita gravissima a un braccio. Gli agenti del commissariato Bonola, acquisite ed esaminate attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza ...