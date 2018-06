Milano Pride 2018 | su Google maps il percorso del pride è color arcobaleno

Milano Pride 2018 - nel corteo spunta la bambola gonfiabile con la faccia di Salvini : spunta anche una bambola gonfiabile che raffigura Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno al corteo 2018 per il Milano Pride. Attaccato al petto un cartello con la scritta Forza Nuova per contestare la vicinanza dimostrata dalla Lega in alcune circostanze nei...

Milano - sfila il gay pride : migliaia in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Pride 2018 - l'onda arcobaleno invade Milano : i volti del corteo : Migliaia in strada per il Milano Pride. In testa al corteo, colorato da migliaia di bandiere arcobaleno, palloncini e accompagnata dalla musica dei carri, c'è uno striscione con la scritta #civilimanonabbastanza, tema di questa edizione del Pride. Le famiglie arcobaleno aprono...

Pride Parade per le strade di Milano : ANSA, - Milano, 30 GIU - Sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del Pride, la parata dell'orgoglio Lgbt. Il corteo, partito dal piazzale della ...

Gay Pride 2018 - riparte l'onda arcobaleno : in migliaia a Milano al corteo per i diritti : Il percorso si snoda lungo via Vitruvio e via Settembrini fino in Piazza Caiazzo; qui si svolta lungo via Pergolesi per immettersi in corso Buenos Aires

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 200 mila persone : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 200 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Milano Pride - in arrivo l’onda arcobaleno : il 30 giugno in corteo per i diritti lgbtqi. Attesi Benji & Fede e Drusilla Foer : Milano pronta a scendere in strada, ancora una volta, per rivendicare “l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer”. E per difenderne i diritti, con un corteo che promette di travolgere la città con un’onda coloratissima e festosa. L’appuntamento è fissato alle ore 15 del 30 giugno in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Ultima tappa della ...

Gay : domani Milano Pride - sfilata in Buenos Aires e show Benji e Fede : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - domani la città di Milano si unisce al coro globale del Pride: l’onda arcobaleno animerà le vie del centro per promuovere una società più inclusiva che tuteli i diritti Lgbt+ e delle minoranze. Promosso da Arcigay Milano e dal coordinamento arcobaleno, il corteo si riun

Pride Milano - Netflix tappezza la metro di arcobaleni. E i pendolari apprezzano : “Campagna intelligente che critica Fontana” : Fermata della metropolitana di Porta Venezia tappezzata di arcobaleni e foto maxi formato che ritraggono coppie omosessuali delle serie tv. È la campagna pubblicitaria firmata Netflix promossa pochi giorni prima del Pride di Milano e in risposta al ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, che aveva parlato di famiglie arcobaleno “inesistenti”. E se i pendolari hanno opinioni diverse sull’efficacia dell’iniziativa ...

Microsoft parteciperà al Milano Pride 2018 insieme a Facebook - IBM e Google : Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn uniscono le forze e sfileranno per la prima volta insieme su un unico carro, “per farsi portavoce dei diritti delle minoranze e sostenere i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione, offrendo così il proprio contributo a educare tutti al rispetto e alla valorizzazione delle differenze”. Anche Accenture parteciperà al corteo con una propria delegazione accanto alle cinque aziende tech. Comunicato ...

Milano Pride 2018 – La lattina di Coca Cola celebra l’amore universale : lattina arcobaleno al Milano Pride 2018. Un’esclusiva edizione limitata di Coca-Cola per celebrare l’amore universale Per celebrare il mese del Pride, Coca-Cola lancia un’edizione speciale della sua lattina, dedicata al sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione: l’amore, quello in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. Il logo Coca-Cola lascia ...

Pride : in Piazzale Lavater a Milano nasce il Rainbow Garden - uno spazio dedicato ai più piccoli : Si pensa anche ai più grandi, perché le attività proseguiranno fino a tarda sera, con dj set e spettacoli di The Real Lady Stretch , Lilly Love e Losannah Losannah , 28 giugno, , e quelli di Greta La ...

