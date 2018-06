Milano Pride 2018 | ' Love is Love' | in 250mila in piazza tra bandiere arcobaleno e

Milano - sfila il gay pride : 250mila in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Gay pride a Milano - 'Civili ma non abbastanza' : Con il patrocinio del comune ma non quello del governatore della Lombardia. Sala: 'la città fa uno sforzo continuo per valorizzare la personalità di chiunque'. Colori arcobaleno anche a Padova, ...

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 250 mila persone Sala : «Valori di condivisione sempre» : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 250 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Sfilata arcobaleno per la Milano Pride : Sono oltre 250mila secondo gli organizzatori i partecipanti al Pride di Milano per difendere i diritti Lgbt . Da piazza Duomo a porta Venezia una lunga parata arcobaleno ha attraversato il centro di ...

Milano Pride 2018 - su Google maps il percorso del pride è color arcobaleno : Al Milano pride 2018 sfilano, oltre ai cittadini, anche le aziende, come Microsoft, Facebook, Coca Cola, LinkedIn e Google: su maps infatti tutto il percorso del pride milanese è segnato con una striscia arcobaleno. LEGGI L'ARTICOLO / FOTO I VOLTI DEL CORTEO / FOTO LA SFILATA...

Milano Pride 2018 - nel corteo spunta la bambola gonfiabile con la faccia di Salvini : spunta anche una bambola gonfiabile che raffigura Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno al corteo 2018 per il Milano Pride. Attaccato al petto un cartello con la scritta Forza Nuova per contestare la vicinanza dimostrata dalla Lega in alcune circostanze nei...

Pride 2018 - l'onda arcobaleno invade Milano : i volti del corteo : Migliaia in strada per il Milano Pride. In testa al corteo, colorato da migliaia di bandiere arcobaleno, palloncini e accompagnata dalla musica dei carri, c'è uno striscione con la scritta #civilimanonabbastanza, tema di questa edizione del Pride. Le famiglie arcobaleno aprono...

Gay Pride 2018 - riparte l'onda arcobaleno : in migliaia a Milano al corteo per i diritti : Il percorso si snoda lungo via Vitruvio e via Settembrini fino in Piazza Caiazzo; qui si svolta lungo via Pergolesi per immettersi in corso Buenos Aires

Milano Pride - in arrivo l’onda arcobaleno : il 30 giugno in corteo per i diritti lgbtqi. Attesi Benji & Fede e Drusilla Foer : Milano pronta a scendere in strada, ancora una volta, per rivendicare “l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer”. E per difenderne i diritti, con un corteo che promette di travolgere la città con un’onda coloratissima e festosa. L’appuntamento è fissato alle ore 15 del 30 giugno in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Ultima tappa della ...

Gay : domani Milano Pride - sfilata in Buenos Aires e show Benji e Fede : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - domani la città di Milano si unisce al coro globale del Pride: l’onda arcobaleno animerà le vie del centro per promuovere una società più inclusiva che tuteli i diritti Lgbt+ e delle minoranze. Promosso da Arcigay Milano e dal coordinamento arcobaleno, il corteo si riun