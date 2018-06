Milano Musica contro ogni barriera

A Milano riparte l’Estate Sforzesca tra musica - teatro e danza : Milano in estate è ricca di eventi da vivere. Già inaugurata lo scorso 9 giugno, ma terminerà il 26 agosto, L’ Estate Sforzesca prevede spettacoli nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Sono settanta gli eventi in programma ogni sera tra musica, teatro e danza: evento tra gli eventi è stato quello della serata dell’11 giugno, durante la quale Roberto Bolle ha presentato OnDance Opening Show. La rassegna è promossa e organizzata dal ...

Milano. Vie : nuove intitolazioni dedicate alla cura degli ultimi e alla musica : Via Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo e giardino Maria Teresa Agnesi. Sono le due nuove intitolazioni celebrate rispettivamente lunedì 18 giugno

Il grande Nba - tra moda - musica e spettacolo : la mostra a Milano : Una vero e proprio tuffo nel mondo dell’Nba, e in quell’immaginario collettivo che i suoi protagonisti sono stati in grado di ritagliarsi all’interno della cultura pop mondiale. Dal 29 giugno al 1° di luglio, a Milano, al 30/32 di via Tortona, si celebrerà il grande basket a stelle e strisce con la mostra Nba Crossover. Un’esposizione dedicata – come sottolinea lo stesso nome – alle contaminazioni tra sport e lifestyle, ...

Alberto Fortis - 40 anni dopo Milano - Vincenzo e i romani 'Ora sono loro a chiedermela' - Musica - Spettacoli : Alberto Fortys. Il gioco di parole è piaciuto al cantautore, quando ha dovuto scegliere come celebrare il quarantesimo anniversario del disco d'esordio e che porta il suo nome. Uno dei debutti più ...

Milano. Poesia e musica per abbattere i muri : Il Municipio 6 di Milano, nel contesto del progetto multiculturale “Milano senza muri” organizza: “Poesia e musica per abbattere i

Festa della Musica il 21 giugno all'Aeroporto di Milano Bergamo : Teleborsa, - L'Aeroporto di Milano Bergamo è tra i 22 scali italiani che hanno accolto l'invito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC , e Assaeroporti , aderendo alla Festa della Musica ...

Marilyn Manson al Milano Summer Festival 2018/ Scaletta dell'evento : in concerto 10 big della musica : Marilyn Manson apre il Milano Summer Festival 2018, il Reverendo della musica suona all’ippodromo SNAI di San Siro questa sera, martedì 19 giugno.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:26:00 GMT)

Milano. Palazzina Liberty in musica : gli appuntamenti della settimana : Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna in Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame la IV edizione del

Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro - festival di musica elettronica in arrivo a Milano : Sabato 30 giugno The post Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro, festival di musica elettronica in arrivo a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Milano - Comune contro la musica elettronica al parco Lambro. Gli organizzatori : “Dj da tutto il mondo - anche questa è cultura” : Serata annullata ed un cartello con una richiesta: “Lasciateci la libertà di ballare“. E’ quanto accaduto ieri al Peter Pan, storico locale nel parco Lambro, alla periferia est di Milano, la cui gestione è stata affidata, con un bando vinto nel 2014, all’associazione Saman. L’obiettivo dell’assegnazione era promuovere progetti culturali, ad esempio iniziative per bambini e anziani o favorire il reinserimento ...

Milano - la banda musicale della polizia in concerto : LaPresse, La banda musicale della polizia Locale e della Civica Orchestra di fiati ha tenuto un concerto a Palazzo Marino, in occasione della Festa della Repubblica. Presente anche il sindaco di ...

La musica invade Milano e Torino : è MiTo : È dedicata alla danza la prossima edizione del festival MiTo Settembre musica che per il dodicesimo anno unisce Milano e Torino nel segno della grande musica, dal 3 al 19 settembre. Per Torino si ...

Star della musica latinoamericana muore in un incidente a Milano : La Milano sudamericana, e non solo, e la scena musicale internazionale piangono Paulina Calahorrano, 42 anni, cantante ecuadoriana, morta a seguito di un incidente stradale nel capoluogo lombardo. La donna si trovava su un'auto elettrica a noleggio, guidata da un amico 26enne, quando un suv l'ha centrata in pieno. Estratta dalle lamiere, le sue condizioni sono apparse subito disperate e la Star è spirata in ospedale. "Era un vero e proprio ...