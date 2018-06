: Le prime immagini del #MilanoPride a cui partecipa anche Sky insieme all'associazione Parks. Il corteo è partito da… - SkyTG24 : Le prime immagini del #MilanoPride a cui partecipa anche Sky insieme all'associazione Parks. Il corteo è partito da… - CyberNewsH24 : #Milano, corteo gay intona 'Bella ciao' - gmarcoc : RT @PossibileIt: L'#OndaPride ci ha travolto col #MilanoPride, #PerugiaPride, #PompeiPride e #PadovaPride. A #Milano abbiamo anche dato #co… -

Oltre 250mila, per gli organizzatori, i partecipanti al Gay Pride diper difendere i diritti Lgbt (lesbiche,gay, bisex e trans). Una lunga parata nel centro per ribadire che "le famiglie arcobaleno esistono e non sono schifezza o fritti misti". Tra i presenti:il sindaco Sala,l'assessore Majorino e il leader Cgil Camusso. "Per sempre in lotta contro Salvini, l'omofobia e altri confini", tra i cartelli in prima fila.Più volte ilhato '', da p.za Duomo a porta Venezia fino a p,za Oberdan.(Di sabato 30 giugno 2018)