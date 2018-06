Milan | l' ipotesi pazzesca Commisso molla Li Yonghong? Ecco chi sarà il nuovo

Milan - udienza Uefa : ipotesi esclusione dalle coppe/ Nyon - indiscrezione shock : "due anni di stop" : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:59:00 GMT)

Melzo - Sara Luciani non è annegata nel canale/ Milano ultime notizie : ipotesi in campo e il ‘mistero’ cocaina : Melzo, Sara Luciani non è morta annegata, i primi risultati dell’autopsia: una vicenda dai molti lati oscuri. Dopo i primi accertamenti autoptici, é esclusa la morte per annegamento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:30:00 GMT)

Ragazza sparita nel Milanese - spunta l'ipotesi di una terza persona in auto : Un testimone ha raccontato ai carabinieri che, durante l'ultimo viaggio della coppia prima della scomparsa di lei e del suicidio di lui, sull'auto c'era anche un'altra persona

Melzo - 21enne scomparsa : fidanzato si è impiccato/ Ultime notizie Milano : due ipotesi - ripartono le ricerche : Melzo, 21enne scomparsa: fidanzato trovato impiccato, si teme caso di omicidio-suicidio. Sono scattate le ricerche della giovane dopo il ritrovamento shock.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:17:00 GMT)

Calciomercato Milan - clamoroso inserimento per Higuain e spunta anche l’ipotesi Werner : Calciomercato Milan – E’ un mercato già caldissimo quello per la prossima stagione, in particolar modo un club molto attento è sicuramente il Milan che ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva nonostante qualche problema societario ed i ‘paletti’ previsti per il fair play finanziario. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il nome nuovo è quello che porta a Timo Werner, come noto i ...

Uefa incomprensibile : Milan sanzionato per un'ipotesi! E intanto la Figc tace... : Magari i tifosi del Milan hanno una visione troppo limitata di quello che avviene nel mondo finanziario, ma sono abituati a un altro modo di governare il Club. Come finirà la spinosissima questione? ...

Milan-UEFA - tutte le ipotesi : Elliott potrebbe entrare in scena : Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il proprietario rossonero da mesi cerca un nuovo prestito, non lontano dai 500 milioni. Fassone ha dichiarato di avere tre proposte ed è probabile che Mr. Li, se la ...

Milano : tavolo con Regione - apertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari (2) : (AdnKronos) – Sui Navigli, da parte della Regione Lombardia c’è “l’impegno a valutare a intervenire concretamente e partecipare al finanziamento dell’operazione con il Comune” ha spiegato il presidente della Regione. “Guardiamo con interesse a questo genere di intervento, anche se non si e’ in grado, al momento, di stabilire cifre”. Sulla Serravalle, Regione farà una proposta al Comune per ...

Milano : tavolo con Regione - apertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari : Milano, 14 mag. (AdnKronos) – case popolari, riapertura dei Navigli, progetto della metro fino a Monza e cessione delle quote della Serravalle. Sono questi i quattro temi su cui si concentrerà la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano. Oggi un primo tavolo, da cui è emersa “sintonia e collaborazione”: il governatore Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala concretizzeranno il dialogo nei ...

Rebus premier - ipotesi Di Maio Domani vertice Lega-5S a Milano : Per i ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico salgono le quotazioni di Armando Siri, teorico della flat tax, e Claudio Borghi, mentre l'uomo dei numeri del Movimento è Lorenzo Fioramonti, ...

Milan - incontro per il futuro di André Silva : ipotesi Keita e Mandzukic : Milan, incontro per il futuro di André Silva: ipotesi Keita e Mandzukic Il Milan è alla ricerca di una soluzione per André Silva. Pagato 38 milioni di euro al Porto, l’attacante ha reso al di sotto delle aspettative, realizzando soltanto due gol in campionato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, martedì sera ci sarebbe […]