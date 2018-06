Milan | Commisso si ritira? Rottura con Yonghong Li | ma il giorno decisivo sarà il 6

Commisso si chiama fuori E se il Milan finisse agli emiri? : Davide Pisoni Milano Cina e America. America e Cina. Mentre ieri sera, con un comunicato pieno di rammarico, Rocco Commisso diceva ufficialmente addio al Milan, si andava aprendo una suggestiva terza ...

Milan - Commisso : "Li non vuole chiudere" : 23.00 Colpo di scena nella trattativa per il passaggio del Milan da Yonghong Li a Rocco Commisso, il magnate italoamericano che da giorni si è mosso per chiudere velocemente l'operazione. Dopo giorni di silenzio,il patron dei Cosmos NY esce allo scoperto per dire sostanzialmente che Li non vuole chiudere. "Nonostante i migliori sforzi, sembra che l'attuale proprietario non sia disposto a concludere a condizioni accettabili in modo ...

Cessione Milan - rifiutata nuova offerta di Commisso : l'italo-americano tratta personalmente con emissari Li : Un futuro tutto da scrivere per il Milan, alle prese con un possibile cambio al vertice societario. Assolutamente intenzionato a proseguire nella trattativa per l'acquisizione del club Rocco Commisso, ...

Milan - Commisso vicino all'acquisto del club : Il magnate italo-americano ha fatto la sua offerta ufficiale al patron rossonero e la fumata bianca pare vicina. Intanto però all'estero si parla dei possibili addii di Bonucci e Suso