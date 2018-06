: Antonio Polito del Corriere: 'Critico Salvini, ogni volta che lo merita, ma bisogna ammettere che sui migranti sta… - matteosalvinimi : Antonio Polito del Corriere: 'Critico Salvini, ogni volta che lo merita, ma bisogna ammettere che sui migranti sta… - Linkiesta : Salvini? Parla solo di migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili - simonabonafe : Resta la responsabilità del paese di approdo senza ricollocamenti obbligatori con in più obbligo di riprendere i mi… -

AlUe l'Italia ha guadagnato "un rinnovato peso in Europa". Inoltre, "Conte ha messo nero su bianco il discorso sulle Ong (...) loro non sono più legittimate: si è sancito che nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica". Così il ministro dell'Interno,, al Corriere della Sera. "Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere,in Italia non toccheranno più terra".Tuttavia "siamo a metà dell'opera (...) l'obiettivo era anche cambiare Dublino".(Di sabato 30 giugno 2018)