: Resta la responsabilità del paese di approdo senza ricollocamenti obbligatori con in più obbligo di riprendere i mi… - simonabonafe : Resta la responsabilità del paese di approdo senza ricollocamenti obbligatori con in più obbligo di riprendere i mi… - NicolaMorra63 : Bravo #GiuseppeConte. A dimostrazione del fatto che una volontà vera di farsi rispettare poteva ottenere risultati… - Linkiesta : Salvini? Parla solo di migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili -

"La nave, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e,prima dell'intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo". Lo scrivesu Facebook. "La nave si trova in acque Sar della Libia-prosegue il post-porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono".(Di sabato 30 giugno 2018)