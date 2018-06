Migranti | vaccini | contanti | i temi che dividono M5S e Lega

Domodossola - il sindaco all’Asl : “Bimbi e Migranti separati durante i vaccini” : Domodossola, il sindaco all’Asl: “Bimbi e migranti separati durante i vaccini” Polemiche dopo la richiesta del primo cittadino Lucio Pizzi. La replica dell’assessore regionale Antonino Saitta: “Garantire diritto alla salute” Continua a leggere L'articolo Domodossola, il sindaco all’Asl: “Bimbi e migranti separati durante i vaccini” proviene da NewsGo.

Vaccini - separare i Migranti dai bambini italiani : è bufera a Domodossola : “Ritengo assurda la posizione del sindaco Pizzi, che forse sogna di ricreare in Italia situazioni da Apartheid. Il sindaco, forse per far parlare di sé, propone di creare spazi per i neri e per i bianchi. Vuole separare gli stranieri migranti dagli italiani. In un altro momento storico non avremmo dato peso alle sue parole deliranti, ma visto il clima che si respira nel Paese crediamo importante ricordare che anche un italiano potrebbe ...

Sindaco Domodossola : “Separare bimbi da Migranti durante vaccini” : Roma, 27 giu.(AdnKronos) – Separare i bambini dai migranti durante le vaccinazioni all’Asl. Dopo la , il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi lancia una nuova proposta sui migranti presenti in città per evitare l'”uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini”. “Mi viene segnalato con preoccupazione che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione internazionale e bambini ...

