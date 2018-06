Migranti | Salvini | Nave Open Arms mai in Italia Fico | Io non chiuderei

Salvini : “La nave Open Arms ha imbarcato 50 Migranti - si scordino i porti italiani” : Secondo il ministro dell'Interno la ong "ha imbarcato profughi prima di una motovedetta libica in zona. Basta con la mafia del traffico di uomini". Nel frattempo diventa un atto formale il provvedimento di chiusura dei porti "anche per rifornimenti". Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblico”.Continua a leggere

Migranti - scontro Fico-Salvini. Il presidente della Camera : «Io i porti non li chiuderei» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Nave Ong imbarca Migranti - Salvini : "Scordatevi l'Italia" : Roma, 30 giu. , AdnKronos, - Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. "La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima ...

Migranti. Salvini : Conte è stato bravo - siamo a metà dell'opera. Tajani : unità a rischio : ... "la gente lo vuole, non perché è improvvisamente diventata xenofoba e vuole erigere muri contro il resto del mondo, ma perché è compito di ogni autorità politica far rispettare la legge, proteggere ...

Il presidente dell'Inps chiede più Migranti per pagare le pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi anni le nostre pensioni. È il presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ieri da Milano dove è in corso il festival del Lavoro è stato chiarissimo: "Gli scenari più preoccupanti per la spesa ...

Migranti - Salvini promuove Conte : "È stato bravo - ma siamo a metà dell'opera" : “Il premier Conte? È stato bravo, ma siamo a metà dell’ opera”. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera...

Pearl Jam - Salvini e i Migranti : le avventure «grunge» di Rita Pavone : Quando Donald Trump fu eletto presidente degli?Stati Uniti, qualcuno scrisse: «Adesso capiremo se il rock ha ancora un senso». Finita l’era Obama, con il suo solidarismo ecumenico,...

