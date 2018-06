Migranti Salvini | Conte è stato bravo | siamo a metà dell' opera Tajani | unità a rischio

Nave Ong imbarca Migranti - Salvini : "Scordatevi l'Italia" : Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. "La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell'intervento di una ...

Il presidente dell'Inps chiede più Migranti per pagare le pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi ...

Migranti - Salvini promuove Conte : "È stato bravo - ma siamo a metà dell'opera" : “Il premier Conte? È stato bravo, ma siamo a metà dell’ opera”. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera...

Pearl Jam - Salvini e i Migranti : le avventure «grunge» di Rita Pavone : Quando Donald Trump fu eletto presidente degli?Stati Uniti, qualcuno scrisse: «Adesso capiremo se il rock ha ancora un senso». Finita l’era Obama, con il suo solidarismo ecumenico,...

Migranti - Salvini : porti per sempre chiusi per le Ong : Roma, 30 giu. , askanews, 'Il premier Conte? È stato bravo, ma siamo a metà dell' opera'. Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera commenta l' ...

Migranti - Salvini : stop Ong da vertice Ue : 7.50 Al vertice Ue l'Italia ha guadagnato "un rinnovato peso in Europa". Inoltre, "Conte ha messo nero su bianco il discorso sulle Ong (...) loro non sono più legittimate: si è sancito che nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica". Così il ministro dell'Interno, Salvini, al Corriere della Sera. "Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere,in Italia non toccheranno più terra".Tuttavia "siamo ...

Sondaggi politici - gli italiani stanno col governo sui Migranti : positivo anche il giudizio su Salvini : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli mostra che gli intervistati condividono la linea del governo sul tema dei migranti, così come apprezzano l'operato di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rimangono vicini al 30% sia il Movimento 5 Stelle che la Lega.Continua a leggere

Migranti - Salvini insiste : 'Porti chiusi alle ong - anche per rifornimenti' : Le navi delle Ong 'non vedranno più l'Italia se non in cartolina' . Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Circo Massimo' su Radio Capital ribadendo il no all'accesso ai porti per le ...

SALVINI : “Migranti - DA EUROPA MI ASPETTO FATTI”/ “Italia chiusa alle Ong” : ecco i porti implicati : Caos migranti, SALVINI attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:52:00 GMT)

Vertice Ue - accordo sui Migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Migranti ed economia : incontro tra Berlusconi e Salvini : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha incontrato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi . I due si sono incontrati a Milano nel corso di questo pomeriggio. Il vertice è stato definito '...