Migranti | Open Arms contro Italia | “Avremmo potuto salvarli” Malta attacca Salvini | “La

Naufragio Migranti - Open Arms : 'Avremmo potuto salvarli' : "Cento persone sono morte in un Naufragio davanti alle coste libiche. Open Arms avrebbe potuto salvarle, ma è stata ignorata dalle autorità libiche e italiane". Suona così l'atto d'accusa dell'ong ...

Migranti - l'ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e accusa l'Italia per i 100 morti del naufragio : 'salvati e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di vita. Ora tutti a bordo di Open Arms diretti verso un porto sicuro'. La Ong catalana conferma con un tweet il soccorso a un gommone di ...

Migranti - nave Open Arms verso la Spagna. Ministro maltese contro Salvini : “La smetta con le bugie” : “Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna“. Con l’annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l’attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell’Italia. L’imbarcazione ha salvato 59 Migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. Una vicenda che scatena lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo ...

"Avete fatto annegare 100 Migranti". Open Arms accusa l'Italia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica della morte dei migranti annegati in un naufragio al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi.Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare socialista spagnolo Javi Lopez, che si ...

Migranti - Open Arms accusa l'Italia per i morti in Libia. Fico : "Non chiuderei i porti" : Salvini insiste con la linea dura. Ma il presidente della Camera: "Da ong lavoro straordinario". Il 'j'accuse' dell'organizzazione dopo il naufragio di ieri Naufragio in Libia: 100 dispersi, annegati ...

Migranti - ITALIA SI SCONTRA CON FRANCIA E MALTA/ Open Arms - Farrugia attacca Salvini : “Basta fake news!” : MIGRANTI, Consiglio Ue: scontro ITALIA-FRANCIA. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi MALTA attacca Salvini(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:08:00 GMT)

Migranti - Open Arms salva 59 Migranti e accusa 'Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica' : ROMA - Nuova polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le Ong. Stamattina, sul proprio canale Twitter, Open Arms ha informato di aver effettuato un intervento di soccorso a un gommone, ...

Migranti - Salvini : “Open Arms si scordi i porti italiani” - ma Fico replica : “Io non chiuderei - servono cuore e testa” : Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e ...

Migranti - Open Arms salva 59 Migranti e accusa : "Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina un gommone con 59 persone, tra cui quattro bambini. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

Migranti - Open Arms soccorre gommone in zona Sar libica. Salvini 'Si scordi di entrare in Italia' : ROMA - Nuova polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le Ong. Stamattina, sul proprio canale Twitter, Open Arms ha informato di aver effettuato un intervento di soccorso a un gommone, ...

Migranti - in 59 salvati da Open Arms. Salvini : "Si scordino un porto italiano" : I porti italiani saranno chiusi alle Ong. Matteo Salvini lo ha ribadito solo poche ore fa in un’intervista al Corriere...

Migranti - Fico : 'I porti non li chiuderei. Salvini ribadisce linea : 'Open Arms si scordi porto in Italia' : I porti non li chiuderei ". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita all'Hotspot di Pozzallo. Fico ha tra l'altro aggiunto che su questo tema servono cuore e testa . Intanto ...

Migranti - Open Arms soccorre gommone in zona Sar libica. Salvini : "Si scordi di entrare in Italia" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina 59 Migranti, tra cui quattro bambini, a bordo di un gommone. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

Salvini : “La nave Open Arms ha imbarcato 50 Migranti - si scordino i porti italiani” : Secondo il ministro dell'Interno la ong "ha imbarcato profughi prima di una motovedetta libica in zona. Basta con la mafia del traffico di uomini". Nel frattempo diventa un atto formale il provvedimento di chiusura dei porti "anche per rifornimenti". Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblico”.Continua a leggere