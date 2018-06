Migranti | nave Open Arms verso la Spagna Ministro maltese contro Salvini | “La smetta con

Nave Ong spagnola imbarca Migranti. Salvini : "I porti italiani sono chiusi" : Continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e le ONG che operano nel Mar Mediteranneo. Il leader della lega questa mattina ha pubblicato un post su Facebook, con il quale ha segnalato un'operazione in mare della Nave Open Arms, di proprietà di una Ong spagnola. Secondo la versione del Ministro, la suddetta Nave si sarebbe "lanciata" verso un barcone ed avrebbe fatto salire a bordo "una cinquantina" di migranti. Secondo Salvini il ...

Salvini : “La nave Open Arms ha imbarcato 50 Migranti - si scordino i porti italiani” : Secondo il ministro dell'Interno la ong "ha imbarcato profughi prima di una motovedetta libica in zona. Basta con la mafia del traffico di uomini". Nel frattempo diventa un atto formale il provvedimento di chiusura dei porti "anche per rifornimenti". Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblico”.Continua a leggere

Nave Ong imbarca Migranti - Salvini : "Scordatevi l'Italia" : Roma, 30 giu. , AdnKronos, - Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. "La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima ...

Migranti - Salvini : "Nave Open Arms mai in Italia". Fico : "Io non chiuderei i porti" : Il ministro dell'Interno insiste con la linea dura. La Ong spagnola replica: "Continuiamo a proteggere il diritto alla vita degli invisibili"

Nave Ong imbarca Migranti - Salvini : “Scordatevi l’Italia” : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. “La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di a bordo – scrive su Facebook il ministro dell’Interno,- Questa Nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino ...

Nave Ong imbarca Migranti - Salvini : “Scordatevi l’Italia” : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. “La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di a bordo – scrive su Facebook il ministro dell’Interno,- Questa Nave si trova in acque Sar della Libia, porto più ...

Nave Ong imbarca Migranti - Salvini : "Scordatevi l'Italia" : Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. "La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell'intervento di una ...

Migranti : Salvini stoppa nave spagnola Open Arms : "Mai in Italia" : Scoppia un nuovo caso Ong sul fronte dei Migranti: il ministro dell'Interno Matteo Salvini stoppa la spagnola Open Arms, e lo annuncia su Facebook. "La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola - scrive Salvini - si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta Libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo. Questa nave si trova in ...

Migranti - Toninelli vieta l'attracco alla nave Ong Astral : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha diramato una nota ufficiale con la quale vieta l'attracco nei porti italiani alla nave Ong Astral. La decisione è basata a sua volta su una nota del Ministero dell'Interno e la spiegazione per questa chiusura dei porti nei confronti della nave è da ricercare in "motivi di ordine pubblico".Toninelli infatti ha scritto nella sua nota:"In ragione della nota formale che mi giunge dal ministero ...

Migranti - nave Open Arms : divieto di attracco nei porti italiani. Toninelli : “Disposto per motivi di ordine pubblico” : I porti chiusi per ora annunciati solo a parole diventano per la prima volta un atto formale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto “il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms“. Un comunicazione che arriva “in ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico“, ha spiegato lo stesso Toninelli. Matteo ...

**Migranti : Toninelli - no attracco per nave Astral - motivi ordine pubblico** : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “In ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico, dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral, in piena ottemperanza dell’articolo 83 del Codice della Navigazione”. Lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo **Migranti: Toninelli, no attracco ...

Migranti - Toninelli : l'Italia chiude i porti alla nave Ong Astral : Dopo l'Aquarius e la Lifeline, l'Italia prosegue con la linea dura sui Migranti e chiude i porti anche alla nave Ong Astral. "In ragione della nota formale del ministero dell'Interno, che adduce ...

Migranti : Toninelli - divieto di attracco per la nave ong Astral : "In ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell'Interno e che adduce motivi di ordine pubblico , dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral, in piena ...

Migranti - anche l'italiana Forenza tra i 4 eurodeputati sulla nave ong : C'è anche l'italiana Eleonora Forenza , Gue-Ngl, fra i quattro europarlamentari che nella notte di ieri si sono imbarcati a Malta sulla nave Astral della ong spagnola Proactiva Open Arms alla volta ...