Migranti | Merkel | accordo con 14 Paesi per respingimenti più veloci

Migranti - Fico : “I porti non vanno chiusi”. Intanto la Merkel firma un accordo con 16 Paesi per il respingimento rapido alle frontiere : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Vertice Ue - accordo sui Migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo sui Migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Migranti - Conte : azioni condivise anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...