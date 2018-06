Migranti | Malta | Salvini la smetta con le bugie

Migranti - Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline : Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Continua a leggere L'articolo Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline proviene da NewsGo.

Migranti - Malta annuncia : 'Chiuderemo i porti alle Ong' : Malta ha deciso di impedire l'uso dei suoi porti alle navi delle ong. Lo si legge in una nota del governo de La Valletta. 'In seguito ai recenti eventi' dopo il caso Lifeline, Malta 'deve accertarsi ...

Migranti - Malta chiude i porti alle Ong : "muro contro muro" a Bruxelles : Il governo maltese ha annunciato oggi la sospensione di ogni operazione delle navi delle ong nei propri porti in attesa di conoscere le conclusioni delle indagini sul

Lifeline a Malta/ “Nessun capo d’imputazione al nostro comandante” : Migranti - chiusi i porti per le altre Ong : Lifeline a Malta, odissea finita, sbarcati i 234 migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Nella tarda serata di ieri l'imbarcazione è entrata nel porto di La Valletta(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Migranti - fonti Ue : 'Fuori da Schengen chi non è solidale' - Malta chiude i porti alle navi delle Ong : ... ma arrecherebbero un danno enorme alla nostra economia europea pari secondo me a uno o due punti di Pil". 28 giu 17:20 Mancato incontro fra Conte e Macron: tempi troppo stretti Il presidente ...

Migranti - Malta chiude i porti alle navi Ong e blocca Seawatch e Lifeline 'Attività non chiare' : La guerra alle navi delle Ong anche senza Migranti a bordo. Malta ha deciso di impedire l'uso dei suoi porti alle navi delle ong. Lo si legge in una nota del governo de La Valletta. 'In seguito ai ...

Migranti - Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline : Malta chiuderà i suoi porti alle navi delle ong. Lo dice il governo de La Valletta precisando che, dopo gli "eventi" legati al caso Lifeline, "deve accertarsi che le operazioni" delle organizzazioni ...

Migranti - Open Arms denuncia : 'Italia e Malta ci negano accesso' : La ong Proactiva Open Arms ha annunciato su Twitter che 'Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila ...

Lifeline a Malta/ Migranti - Ong “Salvini choc ma Italia lasciata sola”. Caso Open Arms “negato accesso porti” : Lifeline a Malta, odissea finita, sbarcati i 234 Migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Nella tarda serata di ieri l'imbarcazione è entrata nel porto di La Valletta(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Italia e Malta bloccano l'Ong (senza Migranti sulla nave) : Continua la battaglia del governo Italiano contro le Ong che operano nel Mediterraneo. Mentre è in corso il consiglio europeo con al centro proprio il tema migranti, in alto mare la nave di Open Arms, organizzazione non governativa spagnola, ha chiesto il permesso a Malta e all'Italia di entrare in acque territoriali. Ma, stando a quanto riferisce la stessa Ong in un twet, non le sarebbe stato autorizzato l'ingresso."L'Italia e Malta - si legge ...

Migranti - nave Open Arms : “Italia e Malta ci negano l’accesso nelle loro acque territoriali” : “Italia e Malta negano l’accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms“, scrive su Twitter la Ong Proactiva Open Arms. Un accesso ai porti italiani e maltesi richiesto per fare rifornimento e cambiare equipaggio. Il nostro è “un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il coordinamento della Guardia Costiera, che è stato dissequestrato dalla giustizia italiana ed il cui ...

Migranti - mare bruciato attorno alle Ong : Italia e Malta negano l'accesso alle acque territoriali : La denuncia di Open Arms: "Siamo una nave europea come la sua bandiera. Italia e Malta ci negano l'accesso". Nuovo interrogatorio per il comandante della Lifeline, libero ma obbligato a rimanere a Malta. Anche la Norvegia si va avanti per ospitare i profughi