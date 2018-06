Migranti | l' ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e accusa l' Italia per i

Migranti - Fico si smarca da Salvini : Io i porti non li chiuderei. E aggiunge : Ong fanno lavoro straordinario : Teleborsa, - "Io, i porti, non li chiuderei..." . Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver fatto visita, a sorpresa, all'hotspot di Pozzallo in Sicilia . Poi ha aggiunto: "Dell'...

Migranti - Fico nell’hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei. Libici da formare - hanno bisogno anche delle ong” : “I porti non li chiuderei, servono cuore e testa”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita a sorpresa nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di delegittimare le ong che salvano Migranti nel Mediterraneo, chiudendo loro i porti italiani. Una linea che ha trovato la sua prima realizzazione nella vicenda ...

Nave Ong spagnola imbarca Migranti. Salvini : "I porti italiani sono chiusi" : Continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e le ONG che operano nel Mar Mediteranneo. Il leader della lega questa mattina ha pubblicato un post su Facebook, con il quale ha segnalato un'operazione in mare della Nave Open Arms, di proprietà di una Ong spagnola. Secondo la versione del Ministro, la suddetta Nave si sarebbe "lanciata" verso un barcone ed avrebbe fatto salire a bordo "una cinquantina" di migranti. Secondo Salvini il ...

Sui Migranti Fico sfida Salvini : “Io i porti non li chiuderei. Da Ong lavoro straordinario” : "Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario". Con questa frase pronunciata dopo la sua visita all'hotspot di Pozzallo il presidente della Camera Roberto Fico riapre la polemica con Matteo Salvini sulla questione dei migranti, che per il governo rimane la priorità. "L'inchiesta di Palermo archiviata, l'inchiesta di Catania da un anno non cava ...

Quelle manovre in mare della Ong per caricare i Migranti prima delle motovedette libiche : Nonostante ieri sera il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli abbia disposto 'il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms' , la Ong spagnola è tornata a sfidare le autorità ...

Nave Ong imbarca Migranti - Salvini : "Scordatevi l'Italia" : Roma, 30 giu. , AdnKronos, - Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. "La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima ...

