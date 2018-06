Migranti | la Germania fa sul serio Richiedenti asilo bloccati ai confini Merkel stringe

Accordo tra Germania e 14 Paesi per il respingimento rapido dei Migranti alle frontiere : La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito accordi con 14 Paesi per il ritorno rapido dei migranti che cercando di entrare in Germania. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa tedesca Dpa, dopo aver visionato un documento ufficiale. ...

"Non ho sottoscritto Nessun impegno specifico con Merkel" sull'accoglienza in Italia dei Migranti secondari. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Ue. "Ho chiarito alla Cancelliera Merkel...

Assist di Tsipras alla Merkel : "Riprendiamo noi i Migranti dalla Germania" : Nel momento più difficile da quando è alla guida della Germania, Angela Merkel riceve un soccorso insperato: quello di Alexis Tsipras, il primo ministro greco famoso per essere stato uno dei più acerrimi avversari dell'austerity imposta per anno da Berlino.Il capo del governo ellenico, in un'intervista al quotidiano economico Financial Times, si è detto disponibile a sottoscrivere con i tedeschi un accordo che riammetterebbe in Grecia quei ...

Tsipras tende la mano a Merkel : "Pronto a riprendere i Migranti dalla Germania" : La Grecia è pronta a un accordo con la Germania per riprendersi i migranti dei movimenti secondari. Lo scrive il Financial Times, che ha intervistato il premier greco Alexis Tsipras e in prima pagina titola "Tsipras segnala il suo sostegno alla Merkel con la disponibilità a riprendersi i richiedenti asilo"."In un'intervista con il Ft - scrive il quotidiano - Alexis Tsipras ha detto di essere aperto a un accordo speciale con Berlino ...

Germania - Seehofer : “Non accoglieremo i Migranti della Lifeline” : Germania, Seehofer: “Non accoglieremo i migranti della Lifeline” Germania, Seehofer: “Non accoglieremo i migranti della Lifeline” Continua a leggere L'articolo Germania, Seehofer: “Non accoglieremo i migranti della Lifeline” proviene da NewsGo.

Migranti - Germania pronta ai respingimenti unilaterali ai confini : "Decidiamo nel weekend" : Erano quasi le otto di sera quando la Lifeline ha attraccato al porto di La Valletta, nell'isola di Malta. In mattinata aveva finalmente ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi. Un lungo applauso ha salutato...

LIFELINE A MALTA E SEQUESTRO : Migranti IN 8 PAESI/ Ultime notizie - Seehofer : "nessun profugo in Germania" : LIFELINE a MALTA e SEQUESTRO: MIGRANTI in otto PAESI. Anzi no: il ministro dell'interno della Germania Seehofer annuncia che "nessun profugo verrà accolto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:52:00 GMT)

Lifeline a Malta : sarà sequestrata. Migranti in 8 Paesi - la Germania dice no : L'odissea della Lifeline si avvia verso la fine: la nave della Ong con a bordo 234 Migranti , scortata da una nave militare, ha attraccato a Malta . Bloccata dai veti incrociati di Italia, Francia e ...

Migranti - Lifeline può entrare in acque Malta. Ma c'è il nodo Germania : L'accordo per entrare a Malta prevede la ripartizione dei Migranti sulla nave in cinque-sei Paesi, compresa l'Italia. Il portavoce dell'Ong: il ministro Seehofer impedisce che Berlino partecipi alla ...

Migranti - Lifeline : alt della Germania allo sbarco. Berlino sull'orlo della crisi politica : Secondo il portavoce della nave è il ministro dell'Interno tedesco Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di accogliere una quota dei profughi. La Spd non esclude nuove elezioni - Secondo ...

Migranti - ancora stallo per la nave Lifeline : alt della Germania : ... una soluzione del tutto inedita nella gestione degli sbarchi, che potrebbe segnare un precedente nella politica europea. E che il governo italiano già rivendica come un successo nel giorno in cui ...

Migranti - Lifeline : Germania blocca l'accordo sulla ricollocazione : Il portavoce dell'Ong: il ministro Seehofer impedisce che Berlino partecipi all'intesa accogliere profughi. Dalla nave la richiesta di riparo a Malta: "Ancora nessuna autorizzazione"