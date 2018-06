MIGRANTI | ITALIA SI SCONTRA CON FRANCIA E MALTA Open Arms | Farrugia attacca Salvini

MIGRANTI - Open Arms accusa l'Italia per i morti in Libia. Fico : "Non chiuderei i porti" : Salvini insiste con la linea dura. Ma il presidente della Camera: "Da ong lavoro straordinario". Il 'j'accuse' dell'organizzazione dopo il naufragio di ieri Naufragio in Libia: 100 dispersi, annegati ...

MIGRANTI - Open Arms salva 59 MIGRANTI e accusa 'Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica' : ROMA - Nuova polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le Ong. Stamattina, sul proprio canale Twitter, Open Arms ha informato di aver effettuato un intervento di soccorso a un gommone, ...

MIGRANTI - Salvini : “Open Arms si scordi i porti italiani” - ma Fico replica : “Io non chiuderei - servono cuore e testa” : Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e ...

Nave Ong spagnola imbarca MIGRANTI. Salvini : "I porti italiani sono chiusi" : Continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e le ONG che operano nel Mar Mediteranneo. Il leader della lega questa mattina ha pubblicato un post su Facebook, con il quale ha segnalato un'operazione in mare della Nave Open Arms, di proprietà di una Ong spagnola. Secondo la versione del Ministro, la suddetta Nave si sarebbe "lanciata" verso un barcone ed avrebbe fatto salire a bordo "una cinquantina" di migranti. Secondo Salvini il ...

MIGRANTI - Open Arms salva 59 MIGRANTI e accusa : "Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina un gommone con 59 persone, tra cui quattro bambini. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

MIGRANTI - Open Arms soccorre gommone in zona Sar libica. Salvini 'Si scordi di entrare in Italia' : ROMA - Nuova polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le Ong. Stamattina, sul proprio canale Twitter, Open Arms ha informato di aver effettuato un intervento di soccorso a un gommone, ...

MIGRANTI - in 59 salvati da Open Arms. Salvini : "Si scordino un porto italiano" : I porti italiani saranno chiusi alle Ong. Matteo Salvini lo ha ribadito solo poche ore fa in un’intervista al Corriere...

MIGRANTI - Fico : 'I porti non li chiuderei. Salvini ribadisce linea : 'Open Arms si scordi porto in Italia' : I porti non li chiuderei ". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita all'Hotspot di Pozzallo. Fico ha tra l'altro aggiunto che su questo tema servono cuore e testa . Intanto ...

MIGRANTI - Open Arms soccorre gommone in zona Sar libica. Salvini : "Si scordi di entrare in Italia" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina 59 Migranti, tra cui quattro bambini, a bordo di un gommone. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

Salvini : “La nave Open Arms ha imbarcato 50 MIGRANTI - si scordino i porti italiani” : Secondo il ministro dell'Interno la ong "ha imbarcato profughi prima di una motovedetta libica in zona. Basta con la mafia del traffico di uomini". Nel frattempo diventa un atto formale il provvedimento di chiusura dei porti "anche per rifornimenti". Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblico”.Continua a leggere

Nave Ong imbarca MIGRANTI - Salvini : "Scordatevi l'Italia" : Roma, 30 giu. , AdnKronos, - Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. "La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima ...

MIGRANTI - Salvini : "Nave Open Arms mai in Italia". Fico : "Io non chiuderei i porti" : Il ministro dell'Interno insiste con la linea dura. La Ong spagnola replica: "Continuiamo a proteggere il diritto alla vita degli invisibili"

Nave Ong imbarca MIGRANTI - Salvini : “Scordatevi l’Italia” : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Continua la stretta sulle Ong nei porti da parte del Viminale. “La Nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di a bordo – scrive su Facebook il ministro dell’Interno,- Questa Nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino ...

Italia : da inizio anno sbarcati 16'566 MIGRANTI - -79% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve